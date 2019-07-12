СМИ: У Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой; девушка прокомментировала слухи

В прессе затих скандал связанный с разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана. Казалось бы, что имя 46-летнего режиссера и актера на какое-то время должно покинуть заголовки светской хроники, но журналисты нашли новый новостной повод. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Недавно Максим Виторган появился на премьере спектакля "Земля Нод" вместе с молодой актрисой Нино Нинидзе.
Свидетели отмечают, что Нино и Виторган держались за руки, были в хорошем расположении духа и держались вместе.
Кроме того, в прессу попало совместное фото. Предположение журналистов о романе между звездами - было лишь вопросом времени.
Если говорить о Нино, то она находится в стадии бракоразводного процесса с режиссером Кириллом Плетневым. Виторган не реагирует на слухи и не дает комментариев. Но Нинидзе поговорила с журналистами:
"Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого".
Ответила актриса, так и не подтвердив, но и не опровергнув слухи о романе с Максимом Виторганом.
* Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев были вместе около пяти лет. У пары родился сын Саша, а в 2018 году молодые родители поженились.