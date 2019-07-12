Вс, 14.07.2019
Говорят, карьера Вирджила Абло - это самоисполняющееся пророчество по принципу "fake it till you make it", или "притворяйся, пока все не поверят". Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET
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  • СМИ: У Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой; девушка прокомментировала слухи

СМИ: У Максима Виторгана роман с 27-летней актрисой; девушка прокомментировала слухи

Максим Виторган

ФОТО: TASS/Scanpix

В прессе затих скандал связанный с разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана. Казалось бы, что имя 46-летнего режиссера и актера на какое-то время должно покинуть заголовки светской хроники, но журналисты нашли новый новостной повод. Об этом пишет издание StarHit.ru.

Недавно Максим Виторган появился на премьере спектакля "Земля Нод" вместе с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Свидетели отмечают, что Нино и Виторган держались за руки, были в хорошем расположении духа и держались вместе.

Кроме того, в прессу попало совместное фото. Предположение журналистов о романе между звездами - было лишь вопросом времени. 

Если говорить о Нино, то она находится в стадии бракоразводного процесса с режиссером  Кириллом Плетневым. Виторган не реагирует на слухи и не дает комментариев. Но Нинидзе поговорила с журналистами:

"Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого".

Ответила актриса, так и не подтвердив, но и не опровергнув слухи о романе с Максимом Виторганом. 

* Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев были вместе около пяти лет. У пары родился сын Саша, а в 2018 году молодые родители поженились. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

я такая,какая есть и меняться не собираюсь...)

A post shared by Nino Ninidze (@ninosha13) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

люблю я тебя 🖤 жизнь

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