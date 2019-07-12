Сейчас будет горячо! Ленина последовала примеру Королевой и снялась полностью обнаженной
Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина решила не оставаться в стороне от скандала, который разгорелся вокруг знаменитой певицы Светланы Лободы, которая выдала чужой "голый" снимок за свой. Может, помните, что на днях полмира ногами открывали бутылку, но в настоящее время российские звезды решили продолжить случайно начатый челлендж с полным обнажением.
Повторить трюк Наташи Королевой и встать на голову и перекрутить ноги могут не все, однако и просто обнажиться для некоторых весьма непростой шаг.
Для Лены Лениной этот челлендж можно считать пройденным! Женщина решила поддержать тем самым Наташу Королеву, которая, в свою очередь, поддержала Светлану Лободу. Напомним, ранее Лобода в своем Instagram опубликовала абсолютно "голый" снимок американской модели.
Большинство подписчиков посчитали, что на фото изображена сама певица, а заокеанская блогер крайне возмутилась тем, что была использована ее фотография.
Попытались поучаствовать с @lobodaofficial в сегодняшнем флэшмобе @koroleva__star «пышные, неотфотошопленные и голые», но мою фотографию забанил Инстаграм за повышенный градус голого, а Светин пост - за фотошоп и, наоборот, за недостаточную пышность. Тем более, что одна американка развозмущалась с криками «Плагиат!» тому, что ей сделали суперпиар)))) Но мы-то знаем, что наша Света красивее))) Поэтому, дубль два, назло американцам: размещаю те же телеса, но с натянутыми несколькими сантиметрами целомудрия)))) Метнув жемчужным бисером для отвода глаз)))
"Хотя, по нашим пиар-меркам, ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды",
- отмечает под своей публикацией Ленина, поддерживая Лободу.
Знаменитость подчеркивает, что, видимо, пышные и голые - это новый писк моды. Именно из-за этого она решила поддержать девушек, разместив свою фотографию, на которой можно видеть, что на Лене отсутствует одежда, однако при этом ничего лишнего не заметно.
Чтобы Инстаграм больше не удалял мои фотографии, я прикрыла в коллаже спорные, и без того неочевидные, места. В старые времена в плагиате обвиняли Мольера, Шекспира, Вольтера и Гёте. Те, по мнению возмущающихся, воровали мысли, сцены и выражения. Сегодня, во времена Интернета и соцсетей, плагиату больше подвержены фотографии. Только что в шоу-бизнесе разразился новый скандал: Светлана Лобода, говорят, разместила фотографию чужого обнаженного тела, свернувшегося в косичку и стоящего на голове, да ещё и отфотошопила его. Точнее, ее. Американская авторесса оригинального целлюлита и пышностей с более короткими ногами, чем это эстетически допустимо в аккаунте у Лободы, возмутилась и раскричалась на весь Инстаграм: «Au voleurs!». Хотя по нашем пиар-меркам ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды. Флэшмоб «Голые, пышные и неотфотошопленные телеса» поддержала Наташа Королева и тоже встала на голову, обнажив стране свои роскошные объемы с заднего ракурса. Хотя о степени отфотошопленности Наташиных прелестей сразу же заспорили интернет-сплетницы. Но я им не верю. Я же, решив, что пышные и голые - это новый тренд, поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на мне нет одежды, но при этом ничего не видно. Хотя американский офис Инстаграма умудрился все же что-то разглядеть и уведомил меня о том, что заблокировал картинку. Пришлось схитрить, флэшмоб обязывает, и разместить (см.предыдущ.пост) похожую хулиганскую фоточку с пляжа с натянутыми на пышности несколькими сантиметрами целомудрия. Бюрократы чертовы))). Хотя все же зря я позволила себя втянуть в битву голых тел. Я хоть и не ханжа, что часто видно по моим экстравагантным прическам, но все же считаю излишнее обнажение признаком эксгибиционизма. Но в шоу-бизнесе скромность - знак профнепригодности, так что приходится соответствовать.