Сейчас будет горячо! Ленина последовала примеру Королевой и снялась полностью обнаженной

Повторить трюк Наташи Королевой и встать на голову и перекрутить ноги могут не все, однако и просто обнажиться для некоторых весьма непростой шаг.

Для Лены Лениной этот челлендж можно считать пройденным! Женщина решила поддержать тем самым Наташу Королеву, которая, в свою очередь, поддержала Светлану Лободу. Напомним, ранее Лобода в своем Instagram опубликовала абсолютно "голый" снимок американской модели.

Большинство подписчиков посчитали, что на фото изображена сама певица, а заокеанская блогер крайне возмутилась тем, что была использована ее фотография.

"Хотя, по нашим пиар-меркам, ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды",

- отмечает под своей публикацией Ленина, поддерживая Лободу.