Сейчас будет горячо! Ленина последовала примеру Королевой и снялась полностью обнаженной

Попытались поучаствовать с @lobodaofficial в сегодняшнем флэшмобе @koroleva__star «пышные, неотфотошопленные и голые», но мою фотографию забанил Инстаграм за повышенный градус голого, а Светин пост - за фотошоп и, наоборот, за недостаточную пышность. Тем более, что одна американка развозмущалась с криками «Плагиат!» тому, что ей сделали суперпиар)))) Но мы-то знаем, что наша Света красивее))) Поэтому, дубль два, назло американцам: размещаю те же телеса, но с натянутыми несколькими сантиметрами целомудрия)))) Метнув жемчужным бисером для отвода глаз)))

