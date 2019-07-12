Сб, 13.07.2019
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Суровый корги или забавный волк? Знаете, кто такие шведские вальхунды?
Милые, но грозные!

ФОТО: Pixabay

Всем нам хорошо известна такая порода собак, как корги. Объяснять, как выглядит волк, тоже не нужно. А знаете ли вы, как выглядел бы их гибрид? 

Шведский вальхунд - собака с короткими лапами крепкого телосложения. Портал "Медуза" пишет, что об этой породе заговорили после сообщения в Twitter:

"Эта собака - шведский вальхунд. И они, по сути, ВОЛК-КОРГИ"

Сложно не согласиться! Вот только окрас у шведских собак волчий, не такой нарядный, как у англичан.

  • Кинологи так и не смогли прийти к единому мнению. Одни считают, что вальхундов на территорию Британии завезли викинги из южных шведских провинций, а далее эти собаки сохранились в таком же виде, после чего англичане вывели вельш-корги. Другие считают, что все было абсолютно наоборот. В Швецию были завезены вельш-корги, после чего от них уже пошли вальхунды.

Щенки вальхундов очень похожи на маленьких волчат. Вот, к примеру, пес по кличке Викинг на своей первой прогулке. 

Несмотря на небольшие размеры, выглядит вальхунд серьезной рабочей собакой. Раньше шведские вальхунды "работали" в качестве охранных, охотничьих или пастушьих собак. Хотя некоторые используют их так и сегодня.

Вальхунды - сообразительные, легко обучаемые и весьма энергичные собаки. Их энергию обязательно нужно направить в мирное русло. Например, на занятия аджилити или иной собачий спорт.

После публикации пользователя 41Strange люди в Twitter стали делиться фотографиями этих собак. Смотрите, какие они милые!

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