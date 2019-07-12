Суровый корги или забавный волк? Знаете, кто такие шведские вальхунды?

Шведский вальхунд - собака с короткими лапами крепкого телосложения. Портал "Медуза" пишет, что об этой породе заговорили после сообщения в Twitter:

This dog is a Swedish Vallhund. They’re basically WOLF-CORGIS pic.twitter.com/rfDyWQamv6 — 41 Strange (@41Strange) 29 мая 2019 г.

"Эта собака - шведский вальхунд. И они, по сути, ВОЛК-КОРГИ"

Сложно не согласиться! Вот только окрас у шведских собак волчий, не такой нарядный, как у англичан.

Кинологи так и не смогли прийти к единому мнению. Одни считают, что вальхундов на территорию Британии завезли викинги из южных шведских провинций, а далее эти собаки сохранились в таком же виде, после чего англичане вывели вельш-корги. Другие считают, что все было абсолютно наоборот. В Швецию были завезены вельш-корги, после чего от них уже пошли вальхунды.

Щенки вальхундов очень похожи на маленьких волчат. Вот, к примеру, пес по кличке Викинг на своей первой прогулке.

Несмотря на небольшие размеры, выглядит вальхунд серьезной рабочей собакой. Раньше шведские вальхунды "работали" в качестве охранных, охотничьих или пастушьих собак. Хотя некоторые используют их так и сегодня.

Вальхунды - сообразительные, легко обучаемые и весьма энергичные собаки. Их энергию обязательно нужно направить в мирное русло. Например, на занятия аджилити или иной собачий спорт.

После публикации пользователя 41Strange люди в Twitter стали делиться фотографиями этих собак. Смотрите, какие они милые!

I have one! Meet my boy, Dante! pic.twitter.com/QoeZedOFiZ — Jonathan Barkan (@JonathanBarkan) 29 мая 2019 г.

They're short legged so that cows can't kick them as easily while herding, so not originally for aesthetic at all & mobility is key! They're also a very healthy breed for one that was brough back from the brink after ww2 ✨ pic.twitter.com/ivgz0fSUuf — majmu 🥔🌈 (@majmu97) 29 мая 2019 г.

:’) here is one of the two boys my grandpa in sweden has !! i was v sad that they did not respond when i spoke to them & it was not until months later i realized...... they only knew swedish commands pic.twitter.com/Nlzn1LAJuh — kaitlyn🕊💌 (@transherIock) 29 мая 2019 г.