Рэпер R. Kelly арестован в США за детскую порнографию

Американские федеральные власти обвиняют артиста не только в распространении детского порно, но в других преступлениях сексуального характера.

Среди них - сексуальные домогательства по отношению как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним, а также укрытие от судебного процесса.

Ранее, 52-летний лауреат премии "Грэмми" уже подвергался похожим обвинениям. В феврале 2019 года прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Обвинения были связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.