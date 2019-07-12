Рэпер R. Kelly арестован в США за детскую порнографию

Американский хип-хоп исполнитель R. Kelly (наст.имя - Роберт Келли) арестован американскими властями в Чикаго. Ему представлено обвинение по 13 пунктам. Об этом пишет New York Times.
Американские федеральные власти обвиняют артиста не только в распространении детского порно, но в других преступлениях сексуального характера.
Среди них - сексуальные домогательства по отношению как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним, а также укрытие от судебного процесса.
Ранее, 52-летний лауреат премии "Грэмми" уже подвергался похожим обвинениям. В феврале 2019 года прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Обвинения были связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.
Но были прецеденты и ранее. В 2002-м в Сеть попало видео с его действиями сексуального характера по отношению к девочке 14 лет, а весной 2018 года появилась информация о секс-темнице для несовершеннолетних девушек, которых он называл "питомцами". До этого рэперу удавалось избегать правосудия.