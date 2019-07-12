Фото: люди съезжаются на концерт Эда Ширана в Риге

Галерея: на концерт Эда Ширана в Риге съезжаются люди



Принимая во внимание численность посетителей, организаторы призывают прибывать на концерт пешком, на общественном транспорте или на велосипеде. Да, для них будет специальная велостоянка на входе. Однако, число место ограничено.

Также курсируют дополнительные рейсы общественного транспорта.

Отметим, что для личного транспорта Луцавсала будет закрыта, а машины гостей из Литвы и Эстонии будут размещены на территории Закюсалы до ТВ-башни.