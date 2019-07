Видео: Дочь Алсу и финалист "Голоса" выпустили дебютный клип

View this post on Instagram

А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим @maksim_erjan на песню #ЭтаЛюбовь! 🎬 Это очень добрая история про самое светлое чувство - любовь 💖 Не забывайте, что её всегда нужно хранить в своём сердце! Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании песни и съёмках клипа! 🙏 Работа была просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания! И, конечно же, спасибо каждому за поддержку, лайки и комментарии! Мы очень ждём вашей обратной связи, обязательно оставляйте своё мнение и делитесь клипом с друзьями 👋🙆 #микеллаабрамова #ержанмаксим #эталюбовь #премьераклипа Продюсер @dmitriy_klimashenko Режиссёр - Александр Филатович