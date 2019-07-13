Видео: Дочь Алсу и финалист "Голоса" выпустили дебютный клип

Дочь исполнительницы Алсу Микелла Абрамова вместе с другим финалистом шоу "Голос. Дети" выпустила совместный клип на песню "Эта любовь". Об этом девочка сообщила на своей Instagram-странице.
"А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим... Это очень добрая история про самое светлое чувство - любовь. Не забывайте, что её всегда нужно хранить в своём сердце!", - написала Микелла.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании песни и съёмках клипа!
Ролик снят на записанную ранее песню, которую юные артисты исполнили на детской "Новой волне".
На видео Микелла и Ержан едут на школьном автобусе, катаются на велосипеде и празднуют день рождения Микеллы.
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А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим @maksim_erjan на песню #ЭтаЛюбовь! 🎬 Это очень добрая история про самое светлое чувство - любовь 💖 Не забывайте, что её всегда нужно хранить в своём сердце! Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании песни и съёмках клипа! 🙏 Работа была просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания! И, конечно же, спасибо каждому за поддержку, лайки и комментарии! Мы очень ждём вашей обратной связи, обязательно оставляйте своё мнение и делитесь клипом с друзьями 👋🙆 #микеллаабрамова #ержанмаксим #эталюбовь #премьераклипа Продюсер @dmitriy_klimashenko Режиссёр - Александр Филатович
За сутки клип собрал свыше 460 тысяч просмотров, 1,8 тысяч лайков и 577 дизлайков.
Алсу тоже поделилась клипом дочери в соцсетях.