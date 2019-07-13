Вс, 14.07.2019
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Видео: Дочь Алсу и финалист "Голоса" выпустили дебютный клип

ФОТО: скриншот видео

Дочь исполнительницы Алсу Микелла Абрамова вместе с другим финалистом шоу "Голос. Дети" выпустила совместный клип на песню "Эта любовь". Об этом девочка сообщила на своей Instagram-странице.

"А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим... Это очень добрая история про самое светлое чувство - любовь. Не забывайте, что её всегда нужно хранить в своём сердце!", - написала Микелла.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании песни и съёмках клипа! 

Ролик снят на записанную ранее песню, которую юные артисты исполнили на детской "Новой волне".

На видео Микелла и Ержан едут на школьном автобусе, катаются на велосипеде и празднуют день рождения Микеллы.

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А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим @maksim_erjan на песню #ЭтаЛюбовь! 🎬 Это очень добрая история про самое светлое чувство - любовь 💖 Не забывайте, что её всегда нужно хранить в своём сердце! Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании песни и съёмках клипа! 🙏 Работа была просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания! И, конечно же, спасибо каждому за поддержку, лайки и комментарии! Мы очень ждём вашей обратной связи, обязательно оставляйте своё мнение и делитесь клипом с друзьями 👋🙆 #микеллаабрамова #ержанмаксим #эталюбовь #премьераклипа Продюсер @dmitriy_klimashenko Режиссёр - Александр Филатович

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За сутки клип собрал свыше 460 тысяч просмотров, 1,8 тысяч лайков и 577 дизлайков.

Алсу тоже поделилась клипом дочери в соцсетях.

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