Компании Facebook грозит штраф в 5 млрд долларов

Такое соглашение поддержали трое из пяти членов комиссии. Теперь их решение должно утвердить Министерство юстиции США.

Если это произойдет, штраф для Facebook станет самым крупным в истории Федеральной торговой комиссии США.

Напомним, о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей стало известно в начале 2018 года.

Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей социальной сети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы, пишет Deutsche Welle.