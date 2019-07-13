Компании Facebook грозит штраф в 5 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США утвердила соглашение с Facebook, согласно которому социальная сеть должна выплатить примерно пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает "Медуза".
Такое соглашение поддержали трое из пяти членов комиссии. Теперь их решение должно утвердить Министерство юстиции США.
Если это произойдет, штраф для Facebook станет самым крупным в истории Федеральной торговой комиссии США.
Напомним, о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей стало известно в начале 2018 года.
Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей социальной сети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы, пишет Deutsche Welle.
Весной того же года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.