В Старой Риге открылся единственный в Балтии икорный бар Caviar & Beer

"Наконец это случилось - в Риге появилось место, в котором можно отведать икру", - сообщает нам новый бар Caviar & Beer в социальной сети Facebook. Место паломничества - сердце Старой Риги, улица Тиргоню 5/7.
Издание Dienas bizness отмечает, что это единственный в Балтии икорный бар Caviar & Beer, в котором будет предлагаться и икра выращенных в Латвии осетров.
Сообщается, что в заведении, помимо бара и ресторана, будет и магазинчик икры и даже мастер-классы.
Вопреки существующему мнению о дороговизне икры, автор идеи и владелец бара Эдгар Калейс постарается убедить, что икра может быть и "демократичной", например, подаваться к пиву, а не к шампанскому.
Галерея: Открытие Caviar & Beer