В Старой Риге открылся единственный в Балтии икорный бар Caviar & Beer

Издание Dienas bizness отмечает, что это единственный в Балтии икорный бар Caviar & Beer, в котором будет предлагаться и икра выращенных в Латвии осетров.

Сообщается, что в заведении, помимо бара и ресторана, будет и магазинчик икры и даже мастер-классы.

Вопреки существующему мнению о дороговизне икры, автор идеи и владелец бара Эдгар Калейс постарается убедить, что икра может быть и "демократичной", например, подаваться к пиву, а не к шампанскому.