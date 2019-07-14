Звезда недели: Жанна Фриске - голос, который идет из сердца...

Русский TVNET продолжает рубрику "Звезда недели", где рассказывает о ярких звездах, которые вошли в историю шоу-бизнеса. В 2015 году общественность шокировала новость о смерти 40-летней популярной певицы Жанны Фриске. 8 июля 2019 года ей исполнилось бы 45 лет.
Простая девушка из небольшого города доказала, что, не имея особых талантов, можно добиться успеха. Главное - это ежедневно работать над собой!
Невероятное трудолюбие и желание пробиться к вершине славы сделали свое - простая девочка попала в мир шоу-бизнеса, где проделала путь от постановщика танцев до профессиональной артистки. Актриса, певица и невероятно красивая женщина.
Невероятная привлекательность и магнитизм Жанны - до сих пор остаются тайной для поклонников.
Фриске всегда мечтала выйти замуж по любви. И вот оно случилось - артистка родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Но после рождения ребенка общественность узнала про страшный диагноз - рак.
15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Проститься с артисткой пришли тысячи людей.
Артистка оставила после себя 4 диска, записанных в составе группы "Блестящие".
В 2003 году она начала сольную карьеру. Начала ярко, дерзко и стремительно.
Сольный альбом "Жанна" вышел в 2005 году, а был переиздан в 2006-м. На вершины хит-парадов певица ворвалась с композицией "Ла-ла-ла", которую написал Андрей Губин.
Следующий сингл в поддержку альбома "Где-то летом" обошел успех первого хита и сделал Жанну настоящей звездой.
В 2003 году Жанна проявила себя с необычной стороны - приняла участие в программе "Последний герой-4". Она смело выдержала все испытания, которые ей были даны на острове. Артистка смогла дойти до финала программы.
"Какой секс, когда в желудке пусто? Хотя в контракте у всех было прописано, что каждый имеет право взять с собой 30 презервативов. Я даже забыла, что они у меня есть", - рассказывала Жанна после участия в шоу.
В 2004 году Фриске покорила зрителей, сыграв в картине "Ночной дозор".
Она не была профессиональной актрисой, но зрители полюбили ее ведьму Алису.
Поклонники настолько поверили игре Жанны, что в продолжении фильма "Дневной дозор" персонажу певицы дали больше значимости. Кроме того, Фриске украсила собой постеры с рекламой фильма.
Но это была не единственная роль Жанны. Она сыграла также в картинах "Ландыш серебристый 2", "Первый скорый", "Первый дома", "Красота требует...", "Кто я?", "Новогодние сваты", "О чем говорят мужчины", "Точка Док. Десять последних дней" и "Одноклассники.ru".
А были еще многочисленные шоу - "Сердце Африки", "Цирк", "Цирк со звездами", "Империя", "Каникулы в Мексике", "Ледниковый период 2" и многие другие.
В 2006 хитом лета стала песня "Малинки", которую Жанна выпустила совместно с группой "Дискотека Авария". Эта песня несколько лет не покидала плейлисты дискотек.
Жанна Фриске стала не просто певицей и актрисой, но и моделью. Мировые бренды мечтали заполучить ее в качестве рекламного лица, а многочисленные журналы приглашали сниматься на обложки.
Артистка смогла выйти за рамки привычного понимания российской звезды, став настоящей медиаперсоной и светской львицей.
Жанна Фриске - была одной из самых стильных певиц в российском шоу-бизнесе. Часто она казалась недоступной красавицей.
Но в многочисленных интервью исполнительница рассказывала про свои любовные неудачи, а кроме того повторяла, что любовь - это главное в жизни.
"Мне нужно чувство необходимости. Мне надо знать, что я кому-то нужна, что кто-то обо мне думает, кто-то обо мне заботится. Даже если нет состояния влюбленности, то чувство заботы, наверное, это то, что мне очень нужно. А чувство влюбленности - это подарок и лекарство от хандры. Это самое лучшее косметическое средство", - говорила она в интервью на канале n1v.net.
Жанна всегда верила в любовь. Она кидалась в этот омут с головой, не думая о возможных разочарованиях.
Так было и с неожиданным союзом с Дмитрием Шепелевым и рождением сына Платона.
Хочется верить и надеяться, что Жанна была счастлива, а в свои последние месяцы понимала, что делает. Скорее всего так и было, ведь в последние дни ее жизни родные окружили певицу заботой и любовью, которые она так всегда искала.
Жанна ушла в самом расцвете своей карьеры. Ей было всего 40 лет. Но она навсегда останется в памяти поклонников со своими голубыми глазами, солнечной улыбкой и голосом, который идет из сердца...