Звезда недели: Жанна Фриске - голос, который идет из сердца...

Простая девушка из небольшого города доказала, что, не имея особых талантов, можно добиться успеха. Главное - это ежедневно работать над собой!

Жанна Фриске ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Невероятное трудолюбие и желание пробиться к вершине славы сделали свое - простая девочка попала в мир шоу-бизнеса, где проделала путь от постановщика танцев до профессиональной артистки. Актриса, певица и невероятно красивая женщина.

Невероятная привлекательность и магнитизм Жанны - до сих пор остаются тайной для поклонников.

Фриске всегда мечтала выйти замуж по любви. И вот оно случилось - артистка родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Но после рождения ребенка общественность узнала про страшный диагноз - рак.

15 июня 2015 года Жанна ушла из жизни. Проститься с артисткой пришли тысячи людей.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Артистка оставила после себя 4 диска, записанных в составе группы "Блестящие".

В 2003 году она начала сольную карьеру. Начала ярко, дерзко и стремительно.

Сольный альбом "Жанна" вышел в 2005 году, а был переиздан в 2006-м. На вершины хит-парадов певица ворвалась с композицией "Ла-ла-ла", которую написал Андрей Губин.

Следующий сингл в поддержку альбома "Где-то летом" обошел успех первого хита и сделал Жанну настоящей звездой.

В 2003 году Жанна проявила себя с необычной стороны - приняла участие в программе "Последний герой-4". Она смело выдержала все испытания, которые ей были даны на острове. Артистка смогла дойти до финала программы.

"Какой секс, когда в желудке пусто? Хотя в контракте у всех было прописано, что каждый имеет право взять с собой 30 презервативов. Я даже забыла, что они у меня есть", - рассказывала Жанна после участия в шоу.

В 2004 году Фриске покорила зрителей, сыграв в картине "Ночной дозор".

Она не была профессиональной актрисой, но зрители полюбили ее ведьму Алису.

Поклонники настолько поверили игре Жанны, что в продолжении фильма "Дневной дозор" персонажу певицы дали больше значимости. Кроме того, Фриске украсила собой постеры с рекламой фильма.

Но это была не единственная роль Жанны. Она сыграла также в картинах "Ландыш серебристый 2", "Первый скорый", "Первый дома", "Красота требует...", "Кто я?", "Новогодние сваты", "О чем говорят мужчины", "Точка Док. Десять последних дней" и "Одноклассники.ru".

А были еще многочисленные шоу - "Сердце Африки", "Цирк", "Цирк со звездами", "Империя", "Каникулы в Мексике", "Ледниковый период 2" и многие другие.

В 2006 хитом лета стала песня "Малинки", которую Жанна выпустила совместно с группой "Дискотека Авария". Эта песня несколько лет не покидала плейлисты дискотек.

Жанна Фриске стала не просто певицей и актрисой, но и моделью. Мировые бренды мечтали заполучить ее в качестве рекламного лица, а многочисленные журналы приглашали сниматься на обложки.