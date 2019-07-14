"Безалкогольная зона": бары для трезвенников становятся все более популярными

"Ничего в этом месте не указывает на то, что тебе обязательно нужно быть трезвенником или, что не можешь потом уйти в другой бар и пить шоты текилы. Этот бар предусмотрен не только для трезвенников", - указал владелец Getaway.

Представители так называемого поколения миллениалов, особенно проживающие в больших городах, начинают обдумывать свои отношения с алкоголем, свидетельствуют исследования. К группе этих людей принадлежит 32-летняя Лорелей Бандровшчи, которая занимается организацией pop-up вечеринок без алкоголя Listen Bar.

"Бар является местом для отдыха и, нас научили, что неотъемлимой составляющей такого отдыха выступает алкоголь. Это очень освобождающе - создать среду, в которой сумасшедшая атмосфера вечеринки не доводит до похмелья и неспособности вспомнить пережитое", - пояснила Бандровшчи.

На организуемые ею вечеринках гости часто танцуют на столах и от всего сердца поют караоке, хотя не выпили не капли алкоголя.

Бандровшчи указала, что самая не является трезвенницей. Однако, когда она на месяц отказалась от спиртного, женщина заметила, что у непьющих есть мало возможностей насладиться вкусным коктейлем, если они пошли развлекаться с друзьями. Обычно приходится смиряться с кока-колой или другим газированным напитком.

"Чтобы создать культуру, в которой можно пить и не пить, нам нужно праздновать выбор не пить. Ему нужно выделить столько же места, как и выбору пить, эти места должны быть привлекательными, веселыми и такими, в которые хочется сходить. Я хотела создать что-то, чего не хватает в нашей культуре и на самом деле хотела ее изменить", - подчеркнула она. .

Статистика свидетельствует о том, что в 2016 году в Великобритании алкоголь в течении предшествующей опросу недели употребляли лишь 56,9% людей старше 16 лет. Согласно проведенному в этом году в США исследованию, 52% американцев когда-то пытались ограничить себя в употреблении спиртного.

Представители известного в Нью-Йорке бара Existing Conditions указали, что безалкогольные коктейли составляют 20-30% от общего количества проданных напитков.

Бары для трезвенников не всегда могли выдержать конкуренцию. В 2015 году в новозеландском Окленде был открыт безалкогольный бар, который пришлось закрыть уже через пять недель после открытия. Несмотря на это основатели Getaway оптимистично смотрят на будущее. Tomēr "Getaway" dibinātāji uz nākotni skatās optimistiski.

"Каждый день думаю о том, придет ли кто-нибудь вообще, а через 20 минут бар уже полный", - заявила Деллеа. Tur pulcējas visdažādākie apmeklētāji - ziņkārīgi vietējie, grūtnieces un nelokāmi atturībnieki.