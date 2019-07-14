"Безалкогольная зона": бары для трезвенников становятся все более популярными

Бар без алкоголя - звечит немыслимо. Однако в самых стильных районах американского Нью-Йорка, а также в Европе стали открываться бары для трезвенников.
Недавно в Бруклине открылся бар Getaway. Заведение выглядит достаточно уютно, похоже на достойное фотографий в Instagram место, где можно выпить вкусный коктейль. В меню их много, каждый стоит около 13 евро, в состав входят соки различных фруктов и сиропы. Однако в них нет алкоголя.
В таких мегаполисах как Нью-Йорк и Лондон, где не каждый может себе позволить просторную квартиру, функцию гостиной нередко выполняют бары. Но что делать тем, кто хочет провести время с друзьями без употребления алкоголя?
Один из основателей Getaway Сэм Тонис рассказал, что идея создания безалкогольного бара пришла к нему три года назад, когда он однажды вечером хотел сходить куда-то со своим братом-трезвенником.
"В Нью-Йорке не было много мест для ночной жизни, которые не предусматривали бы или не навязывали бы употребление алкоголя. Чем больше я общался с людьми - и трезвенниками, и любителями выпить -, тем сильнее становилось ощущение того, что такое место необходимо", - заявил он в интервью с BBC.
Тонис и соосновательница бара Реджина Деллеа сделали его безалкогольной зоной - там не продают спиртное и даже нет безалкогольного пива, уровень крепости которого составляет 0,5%.
"Мы настолько 0%, насколько это возможно. Если ты трезвенник или просто не хочешь чувствовать запах алкоголя, здесь ты будешь в безопасности", - отметил Тонис.
Несмотря на это, интерьер и оформление напитков выдержаны в настроении, характерном для хорошего коктейльного бара.
There’s not always fun options for us non-drinkers (seriously there’s only so much seltzer with lime I can drink 😂), so having @getawaybrooklyn in my neighborhood is a dream. As NYC’s first alcohol-free mocktail bar, I love that they’re creating a beautiful social space sans booze. The ‘That’s Just My Face’ (mango jalapeño purée & Black sesame) was 10/10 👌🏻🥭🥂 #cheers #nyc #brookyn #mocktail
Бары для трезвенников появились и в других местах. Например, в штатах Мэн и Иллиноис двери гостей принимают бары Vena's Fizz House, в британском Лондоне открылся уже третий безалкогольный бар Redemption, а в январе список баров для трезвенников пополнил The Virgin Mary, открывшийся в Дублине.
Прообразы безалкогольных баров встречались в конце 19 века, когда в Великобритании стало популярным движение трезвенников. Однако в современных 0%-ных барах с радостью примут всех - и трезвенников, и тех, кто просто не хочет страдать от похмелья на следующий день.
"Ничего в этом месте не указывает на то, что тебе обязательно нужно быть трезвенником или, что не можешь потом уйти в другой бар и пить шоты текилы. Этот бар предусмотрен не только для трезвенников", - указал владелец Getaway.
Gotta love a good mocktail! 🥂 Today was my sabbath and I mostly relaxed around my dorm room. Later in the evening, a couple of us met up with some Tampa friends (@itsrachelpayne & @julieann098 ) who just happened to be visiting NYC this weekend, in Brooklyn at a very hip ‘mocktail’ bar. (p.s. I’m so glad it’s becoming a fad to not drink alcohol.) It was honestly one of the best drinks I have ever had. {✨ The ingredients: pineapple, coconut milk, cream of coconut, San Pellegrino Aranciata Rosso & nutmeg. }
Представители так называемого поколения миллениалов, особенно проживающие в больших городах, начинают обдумывать свои отношения с алкоголем, свидетельствуют исследования. К группе этих людей принадлежит 32-летняя Лорелей Бандровшчи, которая занимается организацией pop-up вечеринок без алкоголя Listen Bar.
"Бар является местом для отдыха и, нас научили, что неотъемлимой составляющей такого отдыха выступает алкоголь. Это очень освобождающе - создать среду, в которой сумасшедшая атмосфера вечеринки не доводит до похмелья и неспособности вспомнить пережитое", - пояснила Бандровшчи.
На организуемые ею вечеринках гости часто танцуют на столах и от всего сердца поют караоке, хотя не выпили не капли алкоголя.
Бандровшчи указала, что самая не является трезвенницей. Однако, когда она на месяц отказалась от спиртного, женщина заметила, что у непьющих есть мало возможностей насладиться вкусным коктейлем, если они пошли развлекаться с друзьями. Обычно приходится смиряться с кока-колой или другим газированным напитком.
"Чтобы создать культуру, в которой можно пить и не пить, нам нужно праздновать выбор не пить. Ему нужно выделить столько же места, как и выбору пить, эти места должны быть привлекательными, веселыми и такими, в которые хочется сходить. Я хотела создать что-то, чего не хватает в нашей культуре и на самом деле хотела ее изменить", - подчеркнула она. .
Статистика свидетельствует о том, что в 2016 году в Великобритании алкоголь в течении предшествующей опросу недели употребляли лишь 56,9% людей старше 16 лет. Согласно проведенному в этом году в США исследованию, 52% американцев когда-то пытались ограничить себя в употреблении спиртного.
Представители известного в Нью-Йорке бара Existing Conditions указали, что безалкогольные коктейли составляют 20-30% от общего количества проданных напитков.
Бары для трезвенников не всегда могли выдержать конкуренцию. В 2015 году в новозеландском Окленде был открыт безалкогольный бар, который пришлось закрыть уже через пять недель после открытия. Несмотря на это основатели Getaway оптимистично смотрят на будущее. Tomēr "Getaway" dibinātāji uz nākotni skatās optimistiski.
"Каждый день думаю о том, придет ли кто-нибудь вообще, а через 20 минут бар уже полный", - заявила Деллеа. Tur pulcējas visdažādākie apmeklētāji - ziņkārīgi vietējie, grūtnieces un nelokāmi atturībnieki.
В заведении собираются разные посетители - любопытные местные жители, беременные женщины и трезвенники.
"Сюда может прийти любой, но всем здесь не обязательно быть. Существует миллион различных возможностей. Если кому-то наш бар не нравится, это не страшно. Пусть будет так. Пусть приходят те, кто хочет здесь быть", - отметил Тонис.