Знаменитый рэпер Jah Khalib всполошил поклонниц на концерте в "Дзинтари"

Пришедшие зрители с нетерпением ждали самые известные хиты артиста - "Твои сонные глаза", "Секс, наркотики", "Сжигая дотла", "Ты для меня" и другие.

Особый трепет и волнение вызвал трек "Лейла", который полюбился слушателям везде, где знают, кто такой Jah Khalib.

Кроме того, артист исполнил и свой новый трек - "Медина".

Певец не только дарил долгожданные хиты, но и общался со зрителями между песнями. Шутил со сцены, приглашал детей подняться, а также делал селфи с фанатами.

Невозможно было не заметить восторг прекрасной половины зала во время исполнения песни "Порвано платье".

Места в зале мгновенно опустели, ведь артист то и дело призывал зрителей танцевать под его зажигательные хиты.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Кроме жарких композиций артист подарил свои лирические песни и подарил уникальную атмосферу романтики. Кто-то умудрился даже потанцевать, влюбленные обнимали друг друга, а верные поклонники пели вместе с исполнителем.

"Я как Тимати, только полнее", - шутил артист во время своего выступления. Он старался не показывать превосходства над публикой. Делая акцент на то, что "все мы обыкновенные люди". Об этом говорил и его внешний вид - черные шорты, куртка и боты.

После концерта зрители выходили из зала довольными, полными положительных и ярких эмоций.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Если и что-то можно отметить, как минус - то это постоянное хождение зрительниц, смех и громкие разговоры, которые мешали внимательно слушать артиста.

В целом, звучание клубных песен в живом исполнении получилось необычном, но красивым. Это только еще больше подчеркнуло глубокий смысл текстов исполнителя.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET