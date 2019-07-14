Знаменитый рэпер Jah Khalib всполошил поклонниц на концерте в "Дзинтари"

13 июля в концертном зале "Дзинтари" выступил один из самых востребованных хип-хоп артистов современности Jah Khalib (Бахтар Мамедов), песни которого напевают не только в России, но и по всему миру.
Пришедшие зрители с нетерпением ждали самые известные хиты артиста - "Твои сонные глаза", "Секс, наркотики", "Сжигая дотла", "Ты для меня" и другие.
Особый трепет и волнение вызвал трек "Лейла", который полюбился слушателям везде, где знают, кто такой Jah Khalib.
Кроме того, артист исполнил и свой новый трек - "Медина".
Певец не только дарил долгожданные хиты, но и общался со зрителями между песнями. Шутил со сцены, приглашал детей подняться, а также делал селфи с фанатами.
Невозможно было не заметить восторг прекрасной половины зала во время исполнения песни "Порвано платье".
Места в зале мгновенно опустели, ведь артист то и дело призывал зрителей танцевать под его зажигательные хиты.
Кроме жарких композиций артист подарил свои лирические песни и подарил уникальную атмосферу романтики. Кто-то умудрился даже потанцевать, влюбленные обнимали друг друга, а верные поклонники пели вместе с исполнителем.
"Я как Тимати, только полнее", - шутил артист во время своего выступления. Он старался не показывать превосходства над публикой. Делая акцент на то, что "все мы обыкновенные люди". Об этом говорил и его внешний вид - черные шорты, куртка и боты.
После концерта зрители выходили из зала довольными, полными положительных и ярких эмоций.
Если и что-то можно отметить, как минус - то это постоянное хождение зрительниц, смех и громкие разговоры, которые мешали внимательно слушать артиста.
В целом, звучание клубных песен в живом исполнении получилось необычном, но красивым. Это только еще больше подчеркнуло глубокий смысл текстов исполнителя.
Галерея: Концерт рэпера Jah Khalib