Пн, 15.07.2019
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Из-за ремонтных работ ограничено движение на ул. Кр. Валдемара и ул. Краста в Риге

Ремонтные работы. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На время ремонтных работ с понедельника, 15 июля, ограничено движение транспортных средств на улице Кришьяна Валдемара, а также на участке улицы Краста. Об этом сообщает Рижская дума. 

С сегодняшнего дня до 16 августа, с 22 до 6:00 ограничено движение транспортных средств на участке улицы Кришьяна Валдемара от бульвара Оскара Калпака до улицы Зирню.

Также до 31 июля ограничено движение транспортных средств на участке улицы Краста от Островного моста до улицы Огрес.

Работникам задано обеспечить транспортные средства объездными путями и дорожными знаками, а также обеспечить проезд транспортным средствам жителей к месту жительства или предприятию, расположенных в соответствующих участках улиц.

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