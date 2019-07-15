"День рождения Шерлока Холмса": Летняя сессия праздника уже на этой неделе!

"Мы с радостью объявляем о летней версии нашего ежегодного зимнего праздника, - рассказывает соорганизатор праздника, директор маркетингового агентства PR LĪNIJA Ирена Дроздова. – Участники и гости мероприятия из года в год интересовались возможностью проведения праздника летом, чтобы обыграть культовую ретро-тему полосатых купальников. И вот, наконец, мы нашли достойную дату, которая объединяет идею нашего проекта и жаркий летний день на любимом юрмальском побережье: в один день, 19 июля родились два актера, которые подарили нам самых ярких Шерлоков Холмсов.

Традиционно, мы отпразднуем это событие в субботу, поэтому ждем 20 июля всех поклонников великого сыщика и любителей эстетики конца XIX – начала XX веков, мы подготовили для вас интересную программу.

Соломенные шляпки и полосатые купальники, кружевные зонтики и плетеные корзины для пикника на рижском взморье - леди и джентльмены, готовимся к самому яркому мероприятию летнего сезона!".

Программа праздника весьма насыщенна. В 11:00 на перроне N3 рижского центрального железнодорожного вокзала пройдет сбор всех костюмированных участников праздника для совместной поездки в Юрмалу в отдельном вагоне. Электропоезд отходит в 11:28 и прибудет на станцию Дзинтари в 11:56. Стоимость билета в кассах ж/д вокзала: 1,40 EUR.

Общий сбор для костюмированного шествия заявлен на 12.00 на улице Turaidas 11 (у Глобуса).

В 12:20 стартует традиционная процессия участников в костюмах персонажей из произведений Артура Конан Дойля. Шествие пройдет по ул. Йомас до главной площадки праздника - пляжного комплекса отеля Baltic Beach Hotel в Майори.

C 13:00 до 16:00 - праздничная развлекательная программа на пляже у отеля Baltic Beach Hotel (со стороны улицы Tirgoņu):

в честь праздника впервые прямо на пляже Юрмальский городской музей представит уникальную экспозицию, рассказывающую об истории курорта и демонстрирующую уникальные экспонаты, хранившиеся в запасниках. Можно будет увидеть атрибуты пляжного отдыха, предметы быта и костюмы юрмальчан конца XIX – начала XX веков.

конкурс костюмов и образов в 5 номинациях: "Лучший Холмс", "Лучший мужской образ", "Лучший женский образ", "Лучший детский образ", "Усы/борода праздника". В жюри конкурса вошли популярные латвийские актеры, дизайнеры и фотографы, председатель жюри: театральный художник, президент карнавального движения России Ирина Гончарова;

body art performance – ведущие визажисты "оденут" гостей праздника согласно пляжной моде начала 20 века и внесут заключительные штрихи в ретро образ. Специальный гость - боди-арт художник, визажист Dennis Fixman (Швеция);

мастер класс по киногриму;

ретро - игры

гардеробная от миссис Хадсон;

ретро фотосалон "У Бертильона" - фотографирование в костюмах и антураже эпохи;

авторский dj-сет на пластинках от Дениса Фанка (Deniss Funk) - музыканта и руководителя латвийского funk/fusion коллектива FunCOOLio.

street food станция с угощениями от Бэрримора и другие сюрпризы и подарки от партнеров праздника.

А в Риге традиционно можно будет посетить места съемок знаменитого фильма Игоря Масленикова "Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона", пройдясь с экскурсией по узким улочкам старого города и зайдя в секретные дворики и переулки.

Подробнее здесь.

День рождения Шерлока Холмса – это ежегодный костюмированный фестиваль, собирающий большое количество поклонников холмсоисторий, чтобы яркой процессией пройтись по центру города и поучаствовать в различных тематических мероприятиях. Все основные события для гостей праздника совершенно бесплатны. Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.

ФОТО: Пресс-фото