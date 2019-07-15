Задержанные в Польше по делу Rīgas satiksme выпущены под залог

Два человека, задержанные антикоррупционной службой Польши (CBA) в декабре прошлого года по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme, в мае были освобождены под залог в размере 100 000 злотых (23 425 евро), сообщили агентству LETA в CBA.
Применен также полицейский надзор и запрет на выезд из страны.
В CBA сказали, что новых подозреваемых по делу нет, а также ведется активное сотрудничество с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), допросы свидетелей.
Уголовный процесс, который ведет KNAB, касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.
В начале декабря суд Видземского предместья Риги санкционировал арест шести из семи подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme. Это предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия "Шкода транспортэйшн" Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.
Все они на данный момент освобождены из-под ареста.