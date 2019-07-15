Пн, 15.07.2019
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  • "Рыбаки, экстрасенсы и русалки": Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили музыкальный детектив с элементами мистики

"Рыбаки, экстрасенсы и русалки": Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили музыкальный детектив с элементами мистики

Александр Гудков

ФОТО: https://www.instagram.com/gudokgudok/?hl=ru

12 июля московская электронная группа Cream Soda и Александр Гудков представили клип на песню "Никаких больше вечеринок". 

За три дня видео вызвало настоящий ажиотаж в Сети, а ролик собрал свыше 1 миллиона лайков. 

Клип был представлен на  YuoTube-канале "Чикен Карри". Режиссером выступил Александр Иринархов. Он уже имеет в своей копилке клип "Комната" для группы "СПБЧ" и массу рекламных роликов. 

"Никаких больше вечеринок" получился почти мини-фильм с элементами комедии и мистики. В нем приняли участие Александр Баширов ("Сестры", "9 рота", "Штрафбат", "Убойная сила" и др.), Никита Кукушкин ("Притяжение", "Дуэлянт"), Валентина Мазунина ("Горько"), Александр Гудков и другие.

Идею про то, что на самом деле происходит на рыбалке придумали Вадим Селезнев, Григорий Шатохин, Александр Гудков.

Ранее Дима Билан выпустил ностальгический клип в стиле 90-х.

Cream Soda - московская электронная группа. Образована в 2012 году. Музыканты долго искали свой стиль, но в итоге остановились на направлении этно-хауса. Основателями являются Дима Нова и Илья Гадаев. Позже к ребятам присоединилась Анна Романовская (Anna Rome). 

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