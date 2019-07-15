Вт, 16.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

Красавица Самбурская ужаснула поклонников состарившимся лицом
Не для слабонервных

ФОТО: скриншот instagram.com/samburskaya

Российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Наталья Самбурская опубликовала накануне фотографию, которая ужаснула ее поклонников.

"Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3-го размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить", - подписала этот кадр знаменитость.

Как выяснилось, 32-летняя сексуальная красотка не побоялась "состариться" с помощью специального приложения.

Но прежде чем поклонники поняли, в чем дело, они успели не на шутку испугаться. Ну можно так с людьми?!

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