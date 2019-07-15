Красавица Самбурская ужаснула поклонников состарившимся лицом
Российская актриса театра и кино, модель, певица и телеведущая Наталья Самбурская опубликовала накануне фотографию, которая ужаснула ее поклонников.
"Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3-го размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить", - подписала этот кадр знаменитость.
Как выяснилось, 32-летняя сексуальная красотка не побоялась "состариться" с помощью специального приложения.
Но прежде чем поклонники поняли, в чем дело, они успели не на шутку испугаться. Ну можно так с людьми?!