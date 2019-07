Красавица Самбурская ужаснула поклонников состарившимся лицом

Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить.

A post shared by Настасья СамбурскАя (@samburskaya) on Jul 14, 2019 at 3:48am PDT