В Латвии можно будет наблюдать лунное затмение

Несмотря на то, что лунные затмения происходят в мире в среднем два, три раза в год, не все затмения можно наблюдать в Европе. Следующая возможность посмотреть на лунное затмение предоставится латвийцам 28 октября 2023 года, однако во время этого затмения мглой покроется лишь небольшая нижняя часть лунного диска.

В начале затмения Луна войдет в полутень Земли, потом около 23.02 начнется частичная часть процесса, которая продлится до 2 часов ночи. Максимальную фазу затмения можно наблюдать 17 июля, в 0.31. Затмение завершится в 3.18.

Для того, чтобы посмотреть на лунное затмение не нужно иметь при себе специальную экипировку. Его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Единственным условием для успешных наблюдений являются ясное небо и подходящее для этих занятий место, где вид в юго-восточном и южном направлении не закрывают здания или деревья.