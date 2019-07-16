Вт, 16.07.2019
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В Латвии можно будет наблюдать лунное затмение

Лунное затмение. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сегодня, 16 июля, вечером и в ночь на 17 июля в Латвии можно будет наблюдать частичное лунное затмение, сообщили в Обществе астрономии Латвии. 

Несмотря на то, что лунные затмения происходят в мире в среднем  два, три раза в год, не все затмения можно наблюдать в Европе. Следующая возможность посмотреть на лунное затмение предоставится латвийцам 28 октября 2023 года, однако во время этого затмения мглой покроется лишь небольшая нижняя часть лунного диска. 

В начале затмения Луна войдет в полутень Земли, потом около 23.02 начнется частичная часть процесса, которая продлится до 2 часов ночи. Максимальную фазу затмения можно наблюдать 17 июля, в 0.31. Затмение завершится в 3.18. 

Для того, чтобы посмотреть на лунное затмение не нужно иметь при себе специальную экипировку. Его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Единственным условием для успешных наблюдений являются ясное небо и подходящее для этих занятий место, где вид в юго-восточном и южном направлении не закрывают здания или деревья.

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