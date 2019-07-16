Без Римшевича, но со Жданок: опубликован список гостей инаугурации Левитса

Напомним, именно это заключительное мероприятие торжественного дня вызвало бурю обсуждений в социальных сетях по причине того, что впервые в истории независимой Латвии президент пригласил на мероприятие гостей без спутников.

Отметим, что список гостей растянулся на 24 страницы. Гости расположены в нем в алфавитном порядке.

Некоторые латышские СМИ обратили внимание на то, что среди приглашенных оказалась депутат Европарламента Татьяна Жданок, которая "в свое время активно боролась против государственной независимости Латвии".

Кто-то подметил, что не был приглашен президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

Хоккеист Ральф Фрейберг в свою очередь обратил внимание на то, что на фотографиях с инаугурации не видно спортсменов Латвии. Отметим, что в списке и правда нет никого из семьи Дукурсов, Кристапа Порзиньгиса, Артура Ирбе.

Для всех любопытных полный список гостей по ссылке!

Галерея: Торжество по случаю инаугурации Эгила Левитса

Ранее сообщалось, что всего в "Замок света" пригласили 800 гостей. Это место глубоко символично и было выбрано неслучайно, говорила советник президента Айва Розенберга.

По словам Розенберги, использовались максимальные предоставляемые ЛНБ возможности, чтобы пригласить на инаугурацию по возможности широкий круг представителей учреждений и общественности.