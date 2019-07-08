Ошибся в клятве и обнялся с народом: Эгил Левитс вступил в должность президента
В понедельник, 8 июля, Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии. По такому случаю прошло несколько торжественных мероприятий - в течение дня TVNET следил за ходом событий и собрал для вас все самое главное!
В 9:00 началось внеочередное заседание Сейма, на котором Эгил Левитс произнес торжественную клятву и официально вступил в должность президента Латвии, за чем последовала его речь и участие в церемонии вручения высших государственных наград.
На торжественном заседании Эгил Левитс произнес торжественную клятву:
"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Ко всем буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть". Произнося речь, Левитс немного ошибся на последнем слове.
Председатель Сейма Инара Мурниеце призвала Левитса произнести клятву еще раз, вместо последнего слова "сознание" сказав "совесть" (на латышском - sirdsapziņa, а не apziņa).
После этого Левитс подписал клятву, прозвучал гимн. Вот как это было!
Галерея: Инаугурация Эгила Левитса в Сейме
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В 11:00 Эгил Левитс с супругой возложил цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище:
После этого в 12:00 Левитс произнес речь и возложил цветы к памятнику Свободы. Отметим, что это новая традиция, которую решил ввести Левитс, вступая в должность президента.
В своем выступлении новый глава государства подчеркнул, что отечество и свобода - это те ценности, к которым латышский народ всегда стремился. Это ценности, которые когда-то были завоеваны, затем потеряны и вновь обретены.
"Отечество - это наша земля, с которой мы связаны многими поколениями, где бы мы физически ни находились. Это земля, которая принадлежит нам.
Наша она и тогда, когда здесь хозяйничают чужаки. Это земля, которая определяет нашу судьбу. И это земля, судьбу которой определяем мы сами", - сказал Левитс.
"В свою очередь свобода - естественное состояние человека, состояние, когда мы можем выбирать между альтернативами. Это состояние, когда мы сами можем устанавливать пространство своей свободы, его границы, в рамках которых мы можем действовать, как хотим. Это состояние, когда мы можем реализовать свою волю и желания", - отметил президент.
Президент обратил внимание на то, что надпись на памятнике Свободы гласит "Отечеству и свободе". Это означает, что отечество и свобода - неразрывные понятия, и эта связь налагает обязательства гарантировать, чтобы отечество было свободным, сказал Левитс.
"Отечество свободно, когда мы каждый как отдельный человек свободны и все вместе как демократическое общество в своем отечестве можем свободно принимать решения о том, как жить", - подчеркнул президент.
По наблюдениям TVNET, выступление главы государства прошло без дождя, который сегодня очень некстати накрыл столицу.
После речи, Левитс "пошел в народ" - он пожимал руки пришедшим его поддержать, с некоторыми обнимался, обменивался репликами.
После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу.
Галерея: Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу
Очевидцы мероприятия в основном желали новому президенту удачи и хорошего здоровья. Атмосфера царила свободная, настроение у многих собравшихся было приподнятое. Смотрите сами!
Видео: Мероприятие у памятника Свободы
В 12:45 началась церемония знакомства в рабочем кабинете президента в Рижском замке. Мы ее посетили, вот, как это было:
Галерея: Знакомство в рабочем кабинете президента в Рижском замке
Отметим, что день завершит официальный прием в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ). Это место глубоко символично и выбрано неслучайно, ранее заявила советник президента Айва Розенберга.
Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы из-за того, что вопреки традициям на него гости были приглашены без вторых половинок.
Однако, по словам Розенберги, используются максимальные предоставляемые ЛНБ возможности, чтобы пригласить на инаугурацию по возможности широкий круг представителей учреждений и общественности.
Справка о новом президенте:
По данным архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.
Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.
Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.
Архив текстовой трансляции: