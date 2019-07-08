Ошибся в клятве и обнялся с народом: Эгил Левитс вступил в должность президента

После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал ключи от Рижского замка Левитсу.

Очевидцы мероприятия в основном желали новому президенту удачи и хорошего здоровья. Атмосфера царила свободная, настроение у многих собравшихся было приподнятое. Смотрите сами!

В 12:45 началась церемония знакомства в рабочем кабинете президента в Рижском замке. Мы ее посетили, вот, как это было:

Отметим, что день завершит официальный прием в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ). Это место глубоко символично и выбрано неслучайно, ранее заявила советник президента Айва Розенберга.

Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы из-за того, что вопреки традициям на него гости были приглашены без вторых половинок.

Однако, по словам Розенберги, используются максимальные предоставляемые ЛНБ возможности, чтобы пригласить на инаугурацию по возможности широкий круг представителей учреждений и общественности.

Справка о новом президенте:

По данным архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.