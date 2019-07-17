"Да хватит старостью сыпать!" Но нет, их не остановить, или Новая подборка "пожилых звезд"

Социальная сеть Instagram продолжает массово заполняться фотографиями вдруг состарившихся людей. Звезды в срочном порядке подхватили новую забаву и спешат делиться фотографиями "своей старости". Мы тоже не можем остановиться их разглядывать и предлагаем вам новую подборку самых занятных персонажей!
Отметим, что у некоторых интереснее самой фотографии забавные сопровождающие тексты.
Например, "Когда наконец-то обменяли скрепку на квартиру в Москве", "С таким хачом даже собака жить не останется", "1. Взлетел во Владивосток 2. Прилетел во Владивосток".
Примечательно, что многие российские звезды с возрастом становятся похожи на культовых западных актеров, например, Шона Коннери и Роберта Де Ниро, не обратили внимание?
Похоже, сильнее других новым фильтром в специальном приложении увлекся Семен Слепаков, который предложил целую серию фотографий на тему своей старости. Подпись под каждой - маленькая комедийная постановка.
Впрочем, что тут долго говорить, давайте разглядывать!
Моя лента пестрит фото мужчин , использовавших фильтр «пожилой» приложения face app!!! И я видела лишь одно женское фото, обработанное таким образом! @yulia_hlynina ,💪😘😘😘 Вот интересно, почему? Женщины переживают старение болезненнее, чем мужчины? Или с пацанами такое прикольно, а с девочками некомильфо, некрасиво, неэстетично? Я очень хочу дожить до старости без чудес хирургии и принимать любой свой возраст ! Короче, вывод дня: когда без мэйка смахиваешь на мальчика, стареть не страшно😂😂😂 На этом фото мне 80 и я на горнолыжке 🤘 #faceapp #пожилой
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