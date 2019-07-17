"Да хватит старостью сыпать!" Но нет, их не остановить, или Новая подборка "пожилых звезд"

Социальная сеть Instagram продолжает массово заполняться фотографиями вдруг состарившихся людей. Звезды в срочном порядке подхватили новую забаву и спешат делиться фотографиями "своей старости". Мы тоже не можем остановиться их разглядывать и предлагаем вам новую подборку самых занятных персонажей!