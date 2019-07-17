Звезда "Улиц разбитых фонарей" Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован

Отмечается, что актера госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Кузнецова уже прооперировали, по сведениям СМИ, он чувствует себя удовлетворительно.

Подробности его состояния пока не разглашаются.

Юрию Кузнецову 72 года. Он родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969-м окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. Сотрудничал с труппой Хабаровского городского драматического театра, Омского театра драмы, а с 1986 по 1996-й работал в Ленинградском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова, отмечает РИА "Новости".

Наибольшую известность ему принесла роль начальника Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела".

Помимо этого он сыграл в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Мой друг Иван Лапшин", "Я тебя ненавижу", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Брат", "Антикиллер", "Остров" и др.