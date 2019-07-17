Cпектакль Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" в Риге

Действие культовой пьесы Ингмара Бергмана перенесено в Москву, в 90-е годы прошлого столетия, а привычные Марианна и Йохан превратились в Марину и Ивана.

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Александр Домогаров.

ФОТО: Пресс-фото

"Это сцены из российской супружеской жизни времен перестройки", - пояснил Андрей Кончаловский.

"Безусловно, в нашем спектакле происходит некий сдвиг в интерпретации национальных характеров, но уникальность великих произведений в том, что они универсальны. Текст Бергмана позволяет делать это транспонирование. И я перенес тему отношений мужчины и женщины в русскую жизнь середины 1990-х .Выбор времени действия не случаен: именно в девяностые распад СССР драматически совпал с крушением традиционных ценностей".

Следуя тексту пьесы, Кончаловский разработал подробную сценическую партитуру взаимодействий семейного дуэта.

Это история двадцатилетней совместной жизни супружеской пары, в которой есть любовь, понимание, сострадание, измена, отчуждение, расставание и новая встреча.

Мхатовские "Сцены из супружеской жизни" режиссер инкрустировал видеопроекцией кинохроники 1990-х годов , которые "привязывают" семейную хронику к конкретному времени.

ФОТО: Пресс-фото

Шесть сцен, шесть фрагментов супружеской жизни с разводом в середине, с невероятной духовной и телесной близостью в конце и бездонной глубиной отношений на протяжении всей жизни героев.

Любовь, ненависть, секс …Эротика у Бергмана-Кончаловского как бумеранг. Она постоянно возвращается в диалоги, и герои крутятся вокруг вопроса о сексе – всё он решает, или не всё решает, или ничего не решает.

"Когда речь заходит о чувствах, мы с тобой оказываемся совершенно безграмотными. Нас всему учили, и только духовности не учили", - эта цитата из Бергмана становится лейтмотивом спектакля.

И обнадеживающий вывод: любовь - это принятие всех недостатков, а настоящая любовь возникает именно тогда, когда человек понимает, что недостатки партнера менее важны, чем его достоинства.