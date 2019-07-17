"Дирижировать оркестром – как ехать на роллс-ройсе": Стартует музыкальный фестиваль RĪGA JŪRMALA

Фестиваль продолжает традицию концертной серии "Балтийские музыкальные сезоны" – знакомить латвийских и зарубежных ценителей музыки с выдающимися интерпретациями классики.

Фестиваль RĪGA JŪRMALA вошел в топ-10 лучших музыкальных фестивалей лета по версии престижного издания The Telegraph.

Откроется фестиваль RĪGA JŪRMALA концертом симфонического оркестра Баварского радио под управлением прославленного дирижера Сюзанны Малки и талантливого скрипача и альтиста Юлиана Рахлина.

Симфонический оркестр Баварского радио, лауреат премии Grammy, считается одним из лучших в мире – и возглавляет табель о рангах оркестровых коллективов Германии. Считается, что эталонным качеством звука оркестр обязан уроженцу Латвии, дирижеру Марису Янсонсу, который стал музыкальным руководителем коллектива в 2003 году. Сам маэстро так отзывается об оркестре: "Дирижировать таким оркестром довольно просто – это как ехать на роллс-ройсе. Он и сам способен сделать все, что угодно". Предполагалось, что дирижировать оркестром на концерте в Риге будет сам Янсонс, но из-за проблем со здоровьем врачи рекомендовали ему отказаться от гастролей.

Скрипач Юлиан Рахлин с подростковых лет концертирует вместе с корифеями классической музыки, является создателем и руководителем музыкальных фестивалей в Дубровнике и на Пальма-де-Мальорке.

В программе – произведения Рихарда Штрауса, Яна Сибелиуса и Сергея Прокофьева.

19 июля в 19.00, Латвийская Национальная опера

Latvijas Nacionālā Opera ФОТО: LETA

В зоне внимания дневных концертов музыкального фестиваля RĪGA JŪRMALA – молодые таланты, исполнители классической музыки, которые после побед на престижных конкурсах активно концертируют на ведущих сценах мира.

В субботу в Большой Гильдии выступит молодой пианист Лукас Генюшас, обладатель серебряной медали конкурсов Чайковского и Шопена, продолжающий традиции русского пианизма.

"Он играет с уместной для победителя конкурса яркостью, но также с силой зрелого мастера вновь создавать архитектуру художественного произведения и с экспрессией, в которой нет ни тени самовыражения", – так про пианиста писала британская The Guardian. В программе – произведения Фредерика Шопена, Сергея Прокофьева и Леонида Десятникова.

20 июля в в 14.00, Большая Гильдия

На сцене Латвийской оперы в субботу встретятся скрипач-виртуоз Юлиан Рахлин и легенда пианизма, австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, репертуар которого простирается от Баха до современной музыки. Талант Бухбиндера оживлять музыку, проживая каждую фразу, поистине уникален. Он установил новые стандарты искусства интерпретации, особенно преуспев в музыкальном осмыслении Бетховена.

В исполнении двух мастеров прозвучит классика камерной музыки – произведения Шуберта, Бетховена и Брамса, интерпретации которых требуют высочайшего профессионализма.

20 июля в 19.00, Латвийская Национальная опера

В воскресенье в Большой Гильдии пройдет дневной концерт молодого пианиста Мартина Джеймса Бартлета. Судьбу Мартина Джеймса Бартлета радикально изменил заслуженный им в 2014 году титул BBC "новый музыкант года" – эта победа позволила начать полноценную карьеру, дала возможность путешествовать, встречаться и сотрудничать с вдохновляющими музыкантами. Из ряда других исполнителей музыканта выделяет чувствительность и чувственность его игры. Бартлет удостоился чести играть в день девяностолетия королевы Елизаветы II на благодарственном богослужении в лондонском соборе св. Павла и лично музицировал для первой леди Китая Пенгай Лиу Янь в 2015 году.

Музыкант боготворит джаз, он записывал композиции вместе с Элтоном Джоном, Стивом Уандером и Никола Бенедетти, а на концерте в Риге исполнит жемчужины камерной музыки XVII - XX веков.

21 июля в 14.00, Большая Гильдия

Завершится первый уикенд фестиваля RĪGA JŪRMALA концертом симфонического оркестра Баварского радио под управлением дирижера Сюзанны Малки и легендарного пианиста Рудольфа Бухбиндера.

Слушателей ждет погружение в мир ярчайших произведений симфонической музыки Брамса и Бетховена и наслаждение потрясающей игрой оркестра.