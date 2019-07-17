ВОЗ объявила эпидемию Эболы в Конго ЧП международного машстаба

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) в среду объявила эпидемию Эболы в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает агентство LETA.
ВОЗ приняла решение, основываясь на рекомендациях собравшихся в среду в Женеве экспертов комиссии.
Председатель комиссии Роберт Штефен отметил, что пока что эпидемия представляет не глобальную, а региональную угрозу.
В конце недели в Гоме, являющимся одним из крупнейших обжитых центров на границе с Руандой, был констатирован первый случай заболевания, но в среду Министерство здравоохранения Конго сообщило уже о 22 возможных случаях инфицирования.
ВОЗ призвала страны-соседи Конго укрепить готовность к обнаружению случаев инфицирования и заботе о больных.
При этом ВОЗ считает, что не стоит закрывать границы или вводить какие-то ограничения по путешествиям и торговле.