Фото: Программа фестиваля Laima Rendezvous Jurmala с 18 по 21 июля

18 июля в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, который в этом году проходит в концертном зале "Дзинтари". Закрытие состоится 21 июля.
18 июля на сцене фестиваля выступят:
Инесе Галанте, Марио Бионди, Лолита, Макс Барских, Alekseev, Артур Пирожков, Интарс Бусулис, Musiqq, Maruv, Сати Казанова, NK | Настя Каменских, Бьянка, Дана Соколова, Radio Trio, Айя Андреева, Миша Романова, Янис Стибелис, Уку Сувисте, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.
19 июля на сцене фестиваля выступят:
Стас Михайлов, Сергей Мазаев, Нино Катамадзе, Алена Свиридова, Интарс Бусулис, Александр Панайотов, Анна Мария, Роберто Кель Торрес, SunStroke Project, Алексей Чумаков, Ивета Мукучян, Саманта Тина, Давид Каландия, Андрис Эрглис, Янис Стибелис, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.
20 июля на сцене фестиваля выступят:
Monatik, Noa, Любовь Успенская, Томас Невергрин, Анна Аглатова, Нино Катамадзе, Еркеш Шакеев, UZARI, Маркус Рива, Patrisha, DAGAMBA, FRAMEST, Intars Busulis, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.
21 июля на сцене фестиваля выступят:
Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Noa, Emin, Лаурис Рейникс, Время и Стекло, Интарс Бусулис, Сирушo, Янис Стибелис, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Freedom Ballet, Лайма Вайкуле.
Всего в этом году в фестивале принимают участие более 40 артистов из 14 стран: это Латвия, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан.
Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру, благодаря вещательным партнерам, таким как Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), 9 канал (Израиль), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), портал OK.ru и другие.
Галерея: Пресс-конференция фестиваля Laima Rendezvous Jurmala