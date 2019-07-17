Фото: Программа фестиваля Laima Rendezvous Jurmala с 18 по 21 июля

Всего в этом году в фестивале принимают участие более 40 артистов из 14 стран: это Латвия, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан.

Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру, благодаря вещательным партнерам, таким как Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), 9 канал (Израиль), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), портал OK.ru и другие.