Анита Цой стремительно полнеет без видимых на то причин

Российская исполнительница Анита Цой призналась, что не просто не может похудеть, а наоборот - ее вес стремительно прибавляется. Теперь звезда при росте 157 сантиметров весит 75 килограммов. Об этом сама певица призналась на своей Instagram-странице.
"Всё, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной!", - написала Анита.
Кроме того, певица чувствует себя хорошо. У нее много сил и отличное настроение. Звезда отмечает, что ведет активный и здоровый образ жизни, но вес только растет.
"Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы. Подтверждение этому мой новый клип "Неисправимая", который вы скоро увидите. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес", - отмечает она.
Теперь все концертные костюмы Аниты, ей стали малы, но на лице разгладились морщины.
"Стрелка весов уже 75 кг, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее", - подчеркивает звезда.
Она просит совета у поклонников и надеется, что все вернется на свои места.
Первой Аниту Цой поддержала Лолита, которая отметила, что надо просто "Забить".