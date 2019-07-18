Анита Цой стремительно полнеет без видимых на то причин

"Всё, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной!", - написала Анита.

Кроме того, певица чувствует себя хорошо. У нее много сил и отличное настроение. Звезда отмечает, что ведет активный и здоровый образ жизни, но вес только растет.

"Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы. Подтверждение этому мой новый клип "Неисправимая", который вы скоро увидите. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес", - отмечает она.

Теперь все концертные костюмы Аниты, ей стали малы, но на лице разгладились морщины.

"Стрелка весов уже 75 кг, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее", - подчеркивает звезда.

Она просит совета у поклонников и надеется, что все вернется на свои места.