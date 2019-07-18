Чт, 18.07.2019
Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие. Александр Габышев, якутский шаман

Анита Цой стремительно полнеет без видимых на то причин

Анита Цой

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российская исполнительница Анита Цой призналась, что не просто не может похудеть, а наоборот - ее вес стремительно прибавляется. Теперь звезда при росте 157 сантиметров весит 75 килограммов. Об этом сама певица призналась на своей Instagram-странице. 

"Всё, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной!", - написала Анита. 

Кроме того, певица чувствует себя хорошо. У нее много сил и отличное настроение. Звезда отмечает, что ведет активный и здоровый образ жизни, но вес только растет.

"Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы. Подтверждение этому мой новый клип "Неисправимая", который вы скоро увидите. Но несмотря на это, я стремительно набираю вес", - отмечает она. 

Теперь все концертные костюмы Аниты, ей стали малы, но на лице разгладились морщины. 

"Стрелка весов уже 75 кг, но я не оставляю надежды на то, что смогу вернуть себе былую стройность, хотя бороться становится все сложнее", - подчеркивает звезда. 

Она просит совета у поклонников и надеется, что все вернется на свои места. 

Первой Аниту Цой поддержала Лолита, которая отметила, что надо просто "Забить". 

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