Женщина забыла платежную карту в магазине. Ей воспользовалась кассир, купив товары для себя

Женщина была задержана, в Госполиции начат уголовный процесс.

Дело было так: в одном из торговых мест в Лиепае женщина совершала покупки. Она ушла, забыв в терминале свою банковскую карточку. Следующая покупательница, стоявшая в очереди, заметила это и отдала кредитку кассирше, которая положила ее в шкафик рядом с кассой.

Через несколько часов клиентка вернулась в магазин за забытой кредитной карточкой, но кассирша сказала, что ничего об этом не знает.

Клиентка отправилась к охране с целью выяснить, куда же подевалась карта.

Просмотрев записи видеокамер, стало ясно, что кассирша через некоторое время после того, как карта попала к ней в руки, совершила покупки, дважды, купив сигареты и кофе, в общей сумме заплатив 6,57 евро. Товар после покупки она разместила в рабочем шкафчике.

Охранник, констатируя нарушение, обратился в полицию.

Кассирша приобретенный товар отдала, во время следствия с полицией сотрудничала. Ранее в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями не попадала.

Выяснилось, что кассирше не требовался пин-код карточки, так как была доступна бесконтактная функция, а именно - возможность расплатиться, не вставляя карточку в терминал, а просто приближая ее к считывающему устройству, рассказала Шершнева.