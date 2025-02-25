ЕС предлагает Украине свою сделку по "критическим ресурсам"

Предложение поступило в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стремится заключить сделку о приоритетном доступе США к редкоземельным минералам Украины.

Минеральные ресурсы Украины, включая марганец, титан, графит и литий, обсуждаются на напряженных переговорах между Киевом и Вашингтоном.

Трамп хочет, чтобы Киев предоставил американским компаниям привилегированный доступ к природным ресурсам Украины в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине при его предшественнике Джо Байдене.

Сежурне сказал, что предложил украинским чиновникам другую потенциальную сделку.

"21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - сказал еврокомиссар.

"Дополнительная ценность Европы заключается в том, что мы никогда не попросим соглашения, которое не будет взаимовыгодным", - сказал Сежурне, которого цитирует "Медуза".

В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты "очень близки" к достижению соглашения с Украиной по ее полезным ископаемым.

В субботу Трамп заявил, что "мы просим редкоземельные металлы, нефть и все, что сможем получить". "Я думаю, мы очень близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению", - сказал Трамп.

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