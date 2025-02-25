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Российские бомбардировщики выпустили крылатые ракеты по Украине

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Фото: AP / Scanpix

Четыре российских бомбардировщика Ту-95 из города Энгельс Саратовской области России выпустили крылатые ракеты по Украине, сообщили Военно-воздушные силы Украины.

На всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога, людям настоятельно рекомендуется укрыться в убежищах.

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Позже Русская служба BBC со ссылкой на из украинские источники сообщила, что "по не до конца подтвержденной информации", ракеты были сбиты.

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