Четыре российских бомбардировщика Ту-95 из города Энгельс Саратовской области России выпустили крылатые ракеты по Украине, сообщили Военно-воздушные силы Украины.
Российские бомбардировщики выпустили крылатые ракеты по Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, людям настоятельно рекомендуется укрыться в убежищах.
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Позже Русская служба BBC со ссылкой на из украинские источники сообщила, что "по не до конца подтвержденной информации", ракеты были сбиты.
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