Депутаты дали "зеленый свет": зарплаты учителей повысят в этом году

Ранее это решение поддержало и правительство. Для повышения зарплат педагогов 6 944 658 евро будут направлены из финансирования, перераспределяемого в процессе выполнения ежегодного бюджета, а 713 824 евро Министерство образования и науки нашло в своем бюджете. Финансирование предусмотрено для четырех месяцев этого года - с сентября по декабрь.

Министерство финансов проинформировало о решении правительства бюджетно-финансовую комиссию, которая в соответствии с законом имеет право высказать возражения или поддержать перераспределение финансирования. Принимая во внимание то, что комиссия возражений не высказала, Минфин сможет произвести перераспределение.

Повышение минимальной заработной платы будет распространяться на примерно 24 129 педагогов общего образования, 12 159 педагогов дошкольного образования, 2 426 педагогов профессионального образования, 7 350 педагогов образования по интересам и 4 144 педагогов образования профессиональной направленности.

Чтобы обеспечить финансирование повышения минимальной зарплаты педагогов до 750 евро в 2020 году и в дальнейшем, необходимо 22 973 631 евро. Согласно предыдущим решениям правительства, вопрос о повышении минимальной ставки учителей в 2020 году и в последующие годы будет рассматриваться в процессе подготовки законопроекта госбюджета и законопроекта рамки среднесрочного бюджета.