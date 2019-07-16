Правительство поддержало перераспределение средств на увеличение зарплат педагогов

Правительство во вторник поддержало перераспределение финансирования для повышения минимальной зарплаты педагогов до 750 евро в этом году. При этом 6 944 658 евро будут направлены из финансирования, перераспределяемого в процессе выполнения ежегодного бюджета, а 713 824 евро Министерство образования и науки нашло в своем бюджете.

Теперь Министерству финансов необходимо проинформировать комиссию по бюджету и финансам (налогам) Сейма о перераспределении финансирования. Если комиссия в течение пяти дней после получения информации не выразит возражений, министерство сможет произвести перераспределение.

Повышение минимальной заработной платы будет распространяться на примерно 24 129 педагогов общего образования, 12 159 педагогов дошкольного образования, 2 426 педагогов профессионального образования, 7 350 педагогов образования по интересам и 4 144 педагогов образования профессиональной направленности.

Чтобы обеспечить финансирование повышения минимальной зарплаты педагогов до 750 евро в 2020 году и далее, необходимо 22 973 631 евро. Согласно предыдущим решениям правительства, вопрос о повышении минимальной ставки учителей в 2020 году и в последующие годы будет рассматриваться в процессе подготовки законопроекта госбюджета и законопроекта рамки среднесрочного бюджета.

Как сообщалось, признав, что реформы в сфере образования начались, правящая коалиция пообещала принять решение о выделении необходимых для повышения зарплат педагогов средств.

Партии коалиции пришли к выводу, что реформы, задуманные министром образования и науки Илгой Шуплинской, начаты. "Конечно, за три-четыре месяца нельзя провести все реформы, но есть очень четкое движение к тому, что видит Шуплинска. Главной целью является повышение качества образования, чтобы в Латвии каждый молодой человек, который прошел через образовательную систему, мог найти свое место на рынке труда, поступить в высшее учебное заведение, продолжать свое образование", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На вопрос о том, можно ли считать проведенные в сфере образования изменения реформами государственного значения, для которых в бюджете предусмотрены 7,07 млн евро, Кариньш ответил "да".

"Шуплинска ясно показала, что на этапе средней школы в результате реформы количество школ нужно уменьшить примерно наполовину. Школ будет меньше, но они будут сильнее и больше. Уже сейчас есть много школ, заявивших о реорганизации, и это свидетельствует о том, что план министра начинает выполняться. Самоуправления, видимо, это понимают", - сказал руководитель правительства.

В то же время он отметил, что правительство еще будет оценивать, были ли реформы проведены по существу или остались только "на бумаге".