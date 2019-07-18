Чт, 18.07.2019
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  • В спортивном и без макияжа: Лайма Вайкуле потрясла своим видом на репетиции

В спортивном и без макияжа: Лайма Вайкуле потрясла своим видом на репетиции
И что это за девочка?!

ФОТО: Apollo/TvNet

Сегодня в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Как уже сообщал Русский TVNET, с утра на сцене зала "Дзинтари" идут репетиции - к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня, в том числе, конечно, и его хозяйка и организатор - неповторимая Лайма Вайкуле.

Некий западный флер, легкий прибалтийский акцент, очень сдержанная цветовая гамма в одежде... Лайма Вайкуле всегда отличалась от других звезд эстрады и по сей день является признанной иконой стиля.

При этом 65-летняя звезда поражает не только своими восхитительными сценическими образами, но и тем, как стильно и со вкусом она выглядит в жизни.

Сегодняшние фото с репетиции в преддверии концерта первого дня фестиваля в Юрмале - очередное тому яркое подтверждение!

В удобной спортивной одежде и без грамма косметики, а смотрите, как она прекрасна, молода и свежа... Браво, Лайма!

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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