В спортивном и без макияжа: Лайма Вайкуле потрясла своим видом на репетиции

Сегодня в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Как уже сообщал Русский TVNET, с утра на сцене зала "Дзинтари" идут репетиции - к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня, в том числе, конечно, и его хозяйка и организатор - неповторимая Лайма Вайкуле.