Пижамный стиль российских звезд в Юрмале: Лолита VS Бьянка
Русский TVNET продолжает следить за происходящим на сцене зала "Дзинтари", где к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019. Репетиции идут полным ходом, и исполнители один за другим выходят к микрофону.
Мы уже предоставили вам возможность оценить, как легко, свободно, немного по-пацански, но очень стильно, выгледела сегодня - впрочем, как всегда! - бывшая рижанка, а ныне одна из звезд лейбла Black Star и яркая во всех отношениях личность Дана Соколова.
Успели мы восхититься и стилем хозяйки фестиваля - неповторимой Лаймы Вайкуле - в удобной спортивной одежде и без грамма косметики.
А вот еще чьи наряды, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. Речь идет сразу о двух звездах российской эстрады - 55 летней Лолите и 33-летней Бьянке.
Дело в том, что для репитиции обе они предстали в нарядах в очень сегодня актуальном пижамном стиле -
Лолита отдала предпочтение длинному платью-халату свободного кроя в клетку, а Бьянка выбрала просторный комбинезон с цветочным принтом.
И удобно, и недостатки фигуры, если таковые имеются, легко скрыть, да и для летнего дня самое то!
Галерея: Лолита на репетиции в концертном зале "Дзинтари"
Галерея: Бьянка на репетиции в концертном зале "Дзинтари"
Галерея: 1-й день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019. До концерта