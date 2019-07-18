Пижамный стиль российских звезд в Юрмале: Лолита VS Бьянка

Мы уже предоставили вам возможность оценить, как легко, свободно, немного по-пацански, но очень стильно, выгледела сегодня - впрочем, как всегда! - бывшая рижанка, а ныне одна из звезд лейбла Black Star и яркая во всех отношениях личность Дана Соколова.

Успели мы восхититься и стилем хозяйки фестиваля - неповторимой Лаймы Вайкуле - в удобной спортивной одежде и без грамма косметики.

А вот еще чьи наряды, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. Речь идет сразу о двух звездах российской эстрады - 55 летней Лолите и 33-летней Бьянке.

Дело в том, что для репитиции обе они предстали в нарядах в очень сегодня актуальном пижамном стиле -

Лолита отдала предпочтение длинному платью-халату свободного кроя в клетку, а Бьянка выбрала просторный комбинезон с цветочным принтом.

И удобно, и недостатки фигуры, если таковые имеются, легко скрыть, да и для летнего дня самое то!

Галерея: Лолита на репетиции в концертном зале "Дзинтари"

Галерея: Бьянка на репетиции в концертном зале "Дзинтари"