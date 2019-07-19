С Кевина Спейси снято обвинение в сексуальном домогательстве

Обвинение строилось на словах молодого человека, который утверждал, что Спейси напоил его, а потом домогался в ресторане. Позже он подал на актера в суд за развратные действия и оскорбительное поведение. Но Кевин Спейки отрицал свою вину.

Обвинение было снято после того, как судья потребовал смартфон молодого человека, где якобы были доказательства, но выяснилось, что смартфон пропал.

Адвокаты Спейси утверждали, что данные со смартфона были предоставлены не полностью, а часть их и вовсе была удалена. Кроме того, удаление информации, тоже является преступлением.

Потерпевший во время дачи показаний сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Следом юристы предложили остановить дело из-за нарушений, а прокуратура сняла обвинение.

Напомним, Кевин Спейси обвинялся в сексуальном домогательстве в нескольких странах. В момент этих обвинений стало популярно движение #MeToo, которое придало делу широкую огласку, что отразилось на жизни и карьере артиста. Netflix разорвал контракт с актером на съемки в сериале "Карточный домик" и прекратилось производство фильма "Все деньги мира".

Отметим, что ни одно дел, кроме выше названного не дошло до суда.