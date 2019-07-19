Пт, 19.07.2019
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  • Стиль гостей 1-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: летний шик, море звезд и солнечная Примадонна

Стиль гостей 1-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: летний шик, море звезд и солнечная Примадонна
Фото

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Русский TVNET пристально следит за всем происходящим в эти дни в Юрмале, где успешно стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019.

Самое время оценить стиль гостей первого дня фестиваля!

Атласные платья в пол, металлическая "рыбья чешуя", нестареющая черная классика, анималистичные принты, сочные краски - Юрмала, как всегда, продемонстрировала россыпь нарядов и стилей.

Галерея: Стиль гостей первого дня фестиваля 

Среди гостей были замечены Киров Липман с супругой, Юлий Круминьш в молодежном луке, ничем ему не уступающий Аркадий Укупник и всегда обворожительно улыбающийся Игорь Верник.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Но главной звездой, которую не затмить, конечно, стала Примадонна - такая летняя и солнечная!

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Галерея: Закулисье фестиваля и звездные гости Юрмалы

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