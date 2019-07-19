Стиль гостей 1-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: летний шик, море звезд и солнечная Примадонна
Русский TVNET пристально следит за всем происходящим в эти дни в Юрмале, где успешно стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019.
Самое время оценить стиль гостей первого дня фестиваля!
Атласные платья в пол, металлическая "рыбья чешуя", нестареющая черная классика, анималистичные принты, сочные краски - Юрмала, как всегда, продемонстрировала россыпь нарядов и стилей.
Галерея: Стиль гостей первого дня фестиваля
Среди гостей были замечены Киров Липман с супругой, Юлий Круминьш в молодежном луке, ничем ему не уступающий Аркадий Укупник и всегда обворожительно улыбающийся Игорь Верник.
Но главной звездой, которую не затмить, конечно, стала Примадонна - такая летняя и солнечная!
Галерея: Закулисье фестиваля и звездные гости Юрмалы