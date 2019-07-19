Рита Дакота поделилась снимками с откровенной фотосессии

Рита долгое время не могла пережить измены супруга Влада Соколовского. Но развод стал для звезды, не только трагедией, но и толчком для нового творчества.

Поклонники еще некоторое время мечтали, что молодые люди простят друг друга и сойдутся вновь, ведь у пары растет общая дочь Мия. Но звезды дали четко понять, что воссоединение невозможно.

Артисты продолжают вести активный образ жизни. Дакота не только пишет новые песни и снимает клипы, она также принимает участие в различных концертах и проектах.

Совсем недавно девушка снялась в откровенной фотосессии для издания Maxim. Горячими снимками она поспешила поделиться со своими подписчиками.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Рискнула показать вам ещё немного "внутренностей" нашей обложечной съёмки @maximmagazinerussia. Ну это же красота. Буримова @burimova гений, убеждаюсь в который раз. Сашка, ты так особенно видишь и меня, и целый мир. Ты творец и художник!", - написала Рита.

Поклонники девушки поспешили выразить свое восхищение в комментариях.

"Идеальная", "Рита огонь", "Сексуальность...не в теле, чего стоит только взгляд", - писали фолловеры девушки.