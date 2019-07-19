Дана Соколова о "снесенных одним махом" волосах, любви к Бали и фотошопе

Артистка признается, что ее образ пришел в ее жизнь органично и в одним момент.

"Одним махом были снесены волосы. Это потом повлекло изменения в визуальном имидже. Одежда началась своеобразная. Мысли своеобразные",

- говорит Дана.

Недавно девушка вернулась из поездки в Индонезию.

"Я очень люблю Индонезию. Это был Бали...", - поясняет она.

Звезда признается, что очень любит бывать на этом острове, но ее плотный гастрольный график не позволяет это делать так часто, как она бы хотела. Там певица преимущественно занимается медитацией, духовными практиками, находит покой и умиротворение.

Дана Соколова и Александр Ревва ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

"Мне нравится эта сторона нашего мира. Меня туда тянет. Я скоро посещу Корею и влюблюсь окончательно и бесповоротно.

Я люблю их культуру. Мне нравится то, как они рассуждают. Их философия, их природа. Как-то все это влечет..."

- отмечает она.

Дана Соколова призналась, что использует фотошоп, как и большинство звезд, когда хочет убрать какие-то минимальные вещи, выделить что-то поярче и сделать акцент на чем-либо.

Видео: Интервью с певицей Даной Соколовой

Галерея: Закулисье 1-го дня фестиваля и звездные гости Юрмалы