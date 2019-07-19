Дерзкая Maruv, пушистая Каменских и всегда элегантная Лайма: дневник первого концерта

Ведущими первого концертного дня стали певцы Интарс Бусулис, Янис Стибелис и сама создательница фестиваля Лайма Вайкуле.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Гимн фестиваля - песню Вайкуле "Рандеву" Лайма исполнила вместе с популярной латвийской группой Musiqq, пообещав, что пятый по счету фестиваль в год своего юбилея будет особенным.

На сцену поднялась оперная дива Инесе Галанте, обладательница редкого голоса широкого диапазона, чье исполнение "Pavane" Габриеля Форе и "Summertime" Джорджа Гершвина повергло публику в восторг.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Затем с песней "Bāc!" выступила латвийская певица Айя Андреева, а после нее - российская исполнительница латвийского происхождения Дана Соколова, впечатлившая публику мощным вокалом и необычным исполнением.

Украинский певец Alekseev исполнил песни "Моя звезда" и "Как ты там?", после чего Интарс Бусулис объявил, что сейчас на сцене выступит "самый сексуальный мужчина на фестивале", предваряя выступление Артура Пирожкова. В сопровождении украинского Ballet Freedom Пирожков исполнил свой танцевальный хит "Зацепила".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Певица Настя Каменских, приехавшая на фестиваль в этом году без своего мужа и сценического партнера Потапа, вновь впечатлила зрителей своим внешним видом и темпераментом, спела песни "Обiцаю" и Peligroso.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

После чего три песни подряд, включая хит "Туманы", пел популярный певец Макс Барских, а завершило первое отделение совместное выступление Лаймы Вайкуле и Freedom Ballet c песней Аллы Пугачевой "Мэри".

Сама же Примадонна российской эстрады прибыла в "Дзинтари" буквально за несколько минут до начала "Открытия" в качестве зрителя, вместе с мужем Максимом Галкиным, известным юмористом.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Второе отделение открыли Лайма и балет Freedom, после чего большой ажиотаж вызвала певица Бьянка, спев свои хиты "Музыка" и "Травой". Эстонский певец Уку Сувисте, приглашенный Лаймой в этом году впервые, исполнил композиции на английском языке: Pretty Little Liar и Rich.

Вслед за зажигательной группой из Молдовы Sunstroke Project на сцену вышла украинская певица Maruv с подтанцовкой, впечатлив публику эффектным танцем.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Появление певицы Лолиты вызвало взрыв в зале. Харизматичная исполнительница под аплодисменты публики исполнила три композиции "Колыбельная", "Шампанское" и "Папа".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Затем последовало выступление джаз-сенсации из Италии - "сицилийского кота" Марио Бионди, которое также закончилось аншлагом. Завершало совместное финальное исполнение "Рандеву" всеми артистами вечера.

Галерея: первый день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019

Фестиваль продлится четыре дня, оставшиеся дни будут называться "День Юрмалы", "Дивертисмент" и Gala.

*Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, который отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.

Билеты и подробная программа фестиваля на все дни: laimafestival.lv.