Пт, 19.07.2019
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  • Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля. Сообщается о тяжелом состоянии

Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля. Сообщается о тяжелом состоянии

Инна Чурикова

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Актриса Инна Чурикова во время спектакля получила травму, после чего была доставлена в одну из московских больниц, агентству ТАСС сообщил актер Александр Михайлов, игравший в спектакле вместе с Чуриковой.

Инцидент произошел во время постановки "Старая дева" в театре "Русская песня".

Сообщается, что Инна Чурикова споткнулась на сцене и упала. Это подтвердили актеры, игравшие с ней на одной сцене - Александр Михайлов и Екатерина Васильева.

Телеграм-канал Mash сообщил, что актриса сломала два ребра и находится в тяжелом состоянии.

Источник телеканала "360" также сообщает о переломе ребер у актрисы. "Она находится в хирургической реанимации", добавил собеседник канала.

Актриса Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей, а после окончания Второй мировой вместе с семьей переехала в Москву. Она окончила Щепкинское училище, после чего устроилась на работу в Московский ТЮЗ. Кинодебют актрисы состоялся еще в студенческие годы - она сыграла знаменитую роль "Марфушеньки-Душеньки" в фильме "Морозко".

За свою долгую карьеру Чурикова сотрудничала с такими мэтрами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков и Марк Захаров. 

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