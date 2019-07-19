Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля. Сообщается о тяжелом состоянии

Инцидент произошел во время постановки "Старая дева" в театре "Русская песня".

Сообщается, что Инна Чурикова споткнулась на сцене и упала. Это подтвердили актеры, игравшие с ней на одной сцене - Александр Михайлов и Екатерина Васильева.

Телеграм-канал Mash сообщил, что актриса сломала два ребра и находится в тяжелом состоянии.

Источник телеканала "360" также сообщает о переломе ребер у актрисы. "Она находится в хирургической реанимации", добавил собеседник канала.

Актриса Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей, а после окончания Второй мировой вместе с семьей переехала в Москву. Она окончила Щепкинское училище, после чего устроилась на работу в Московский ТЮЗ. Кинодебют актрисы состоялся еще в студенческие годы - она сыграла знаменитую роль "Марфушеньки-Душеньки" в фильме "Морозко".