Ушаков заплатил Кирсису 1000 евро в качестве компенсации за судебный иск

Кирсис подтвердил агентству LETA, что Ушаков выплатил 1000 евро, которые были взысканы с него, чтобы покрыть его расходы на адвоката.

В феврале этого года Ушаков обратился в суд за то, что на заседании думы Кирсис назвал его "лицом коррупции". Кирсис рассказал LETA, что за это высказывание Ушаков обратился в суд, в котором затребовал компенсацию в размере 400 евро, а также публичные извинения на одном из заседаний Рижской думы.

Как сообщалось ранее, конфликт связан с событиями 31 октября 2018 года на заседании думы, во время которой Кирсис прокомментировал ситуацию с подключением отопления в Риге. В своем обращении Кирсис сообщил, что эта ситуация - наглядный пример того, как рижане страдают от политической коррупции "Согласия".

"Более 20 000 рижан с началом этого отопительного сезона увидели осень не только за своим окном, но и в своем доме в виде температуры, и это произошло из-за коррупции одной партии.

И, если спросят, какое лицо у коррупции - то на каждом заседании думы мы можем видеть два лица коррупции Рижской думы.

Пока они загорают на яхте в Монако, рижане мерзнут и, каждый раз получая вести о мерзнущем рижанине, они добавляют лед в свой коктейль и продолжают праздновать жизнь", - высказался тогда Кирсис, подразумевая Нила Ушакова и Андриса Америкса.