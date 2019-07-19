"Не ленитесь, господа!": Лайма Вайкуле на репетиции загоняла своих музыкантов
На репетиции Лайма Вайкуле устроила настоящее шоу. Артистка была невероятно эмоциональна. На протяжении нескольких минут требовала от музыкантов, чтобы они сделали то, что ей нужно.
"Мы делаем шоу", - отметила звезда. "Не ленитесь, господа. Не ленитесь!", - сказала Вайкуле.
Потом к ней на сцене присоединился Интарс Бусулис. Он стал эмоционально дирижировать оркестром. Стоит отметить, что Лайма Вайкуле не просто хозяйничала на сцене, она была настоящим режиссером-постановщиком. Музыканты отпрепетировали свое появление на сцене, практически каждый шаг. После исполнения вступления и импровизации на саксофоне Бусулис не удержался от комментариев.
"Я не думал, что вы так круто умеете!", - сказал Интарс.
Далее звезды обратились к скрипачам и попросили их сыграть фрагмент из Summertime, чтобы Интарс смог проверить насколько они сыгранны. Про хор тоже не забыли и ему пришлось продемонстрировать знание программы сегодняшнего вечера.
Галерея: Лайма Вайкуле на репетиции загоняла своих музыкантов
Досталось и светотехнику.
"Где пушка на меня? Где свет? А, все понятно", - воскликнул Бусулис.
Вайкуле хоть и показала, кто тут хозяин во время репетиции, но она не забывала постоянно улыбаться и хвалить своих музыкантов. Исполнительница разговаривала с оркестром очень любезно. Часто обращалась к участникам коллектива по именам. Можно понять, что в этом коллективе царит любовь, уважение и взаимопонимание.
Напомним, сегодня начнется второй день фестиваля, который называется "День Юрмалы".
- Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, который отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.
Билеты и подробная программа фестиваля на все дни: laimafestival.lv.