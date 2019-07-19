"Не ленитесь, господа!": Лайма Вайкуле на репетиции загоняла своих музыкантов

"Мы делаем шоу", - отметила звезда. "Не ленитесь, господа. Не ленитесь!", - сказала Вайкуле.

Потом к ней на сцене присоединился Интарс Бусулис. Он стал эмоционально дирижировать оркестром. Стоит отметить, что Лайма Вайкуле не просто хозяйничала на сцене, она была настоящим режиссером-постановщиком. Музыканты отпрепетировали свое появление на сцене, практически каждый шаг. После исполнения вступления и импровизации на саксофоне Бусулис не удержался от комментариев.

"Я не думал, что вы так круто умеете!", - сказал Интарс.

Далее звезды обратились к скрипачам и попросили их сыграть фрагмент из Summertime, чтобы Интарс смог проверить насколько они сыгранны. Про хор тоже не забыли и ему пришлось продемонстрировать знание программы сегодняшнего вечера.

Галерея: Лайма Вайкуле на репетиции загоняла своих музыкантов

Досталось и светотехнику.

"Где пушка на меня? Где свет? А, все понятно", - воскликнул Бусулис.

Вайкуле хоть и показала, кто тут хозяин во время репетиции, но она не забывала постоянно улыбаться и хвалить своих музыкантов. Исполнительница разговаривала с оркестром очень любезно. Часто обращалась к участникам коллектива по именам. Можно понять, что в этом коллективе царит любовь, уважение и взаимопонимание.

Напомним, сегодня начнется второй день фестиваля, который называется "День Юрмалы".

Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, который отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.