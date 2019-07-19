52-летняя Николь Кидман забеременела с помощью ЭКО

Николь Кидман и Кит Урбан уже получили и продолжают получать поздравления от фанатов. Согласно сообщениям СМИ, супруги в ожидании третьего ребенка. Пара поженилась в 2006 году и воспитывает двух дочек: 11-летнюю Сандэй и восьмилетнюю Фэйт. Младшая была рождена на свет при помощи суррогатной матери. Третий ребенок же Кидман будет рожать самостоятельно.

Сообщается, что звезда прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Хотя, такая быстрая беременность стала и для нее внезапной. Зачатие удалось с первой попытки, а это происходит очень редко. Инсайдеры говорят, что будущая мама чувствует себя хорошо, а папа с нетерпением ожидает появления ребенка.

Как пишет Starhit.ru и первая беременность стала для актрисы настоящим подарком судьбы. Ранее Кидман несколько лет лечилась от бесплодия. Будучи замужем за Томом Крузом она два раза перенесла выкидыш.

"Я познала острую тоску. Это огромная, ноющая тоска. И потеря! О выкидыше не говорят. Это огромное горе для женщин. У меня была огромная боль и, с другой стороны, огромная радость. Пережив столько, я кричала от восторга, когда узнала, что жду ребенка", — признавалась австралийско-американская актриса.

Стать матерью ей случилось, усыновив двух детей. Николь и Том растили их вместе, однако после развода, бывший муж забрал у нее детей. Уже достаточно взрослые дети до сих пор не общаются с приемной матерью. Они, как и Том увлечены сайентологией. Кидман скептически относится к данному течению, что и послужило поводом для прекращения общения.

Сейчас Кидман и ее супруг - кантри-музыкант Кит Урбан - сумели сохранить романтические отношения и уже 13 лет не перестают проявлять любовь и нежность друг к другу. Актриса неоднократно подчеркивала, что любимый показал себя заботливым и чутким отцом. "Моя любовь к мужу обладает огромной силой. И мне, и нашим дочкам невероятно повезло, что у нас есть Кит", — говорила звезда.