"То, что мерещится при сонном параличе": вышел трейлер к мюзиклу "Кошки"
В пятницу, 19 июля, студия Universal Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Кошки", который должен выйти в прокат в этом году. Кинокартина представляет собой экранизацию знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.
Реакция на трейлер оказалась совсем неоднозначной - пользователей соцсетей удивили кошки с человеческими лицами, которые ходят на двух ногах, танцуют и поют на фоне городских свалок.
В фильме играют певица Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн Маккелен, Ребел Уилсон, балерина Франческа Хейуард и телеведущий Джейм Корден. Режиссером экранизации мюзикла является Том Хупер, он снимал и фильм "Король говорит!". Между тем одним из исполнительных продюсеров кошек выступил Стивен Спилберг.
Многие отметили, что из-за компьютерной графики актеры фильма выглядят странно и немного отталкивающе. На самом деле, при просмотре трейлера действительно возникает ощущение дискомфорта.
Пользователи соцсетей не оставили трейлер "Кошек" без внимания и тут же принялись высмеивать ролик.
"Джеймс Корден в трейлере "Кошек" это то, что мне мерещится при сонном параличе", - написала одна девушка.
james corden in the cats trailer is what i see when i have sleep paralysis pic.twitter.com/xyA95f8kPs— 🌻pip🌻 (@pip_cowan) July 19, 2019
"Трейлер "Кошек" выглядит вот так", - отметила другая, прикрепив видео.
the cats movie be like pic.twitter.com/wpgj2bcLng— em 💕 (@westendmusicaI) July 19, 2019
Некоторым стало весьма неуютно от вида Джуди Денч в фильме. "Терапевт: Джуди Денч в образе кошки ненастоящая, она не может тебе навредить", - подчеркнул еще один пользователь.
therapist: judi dench as a cat isn’t real she can’t hurt you— raya (@wewritelettrs) July 18, 2019
judi dench as a cat: pic.twitter.com/1cLqmS22xO
"Не могу поверить, что трейлер к "Кошкам" страшнее трейлера к "Оно"", - написал парень под ником Joe Passmore.
I can't believe the Cats trailer is scarier than the IT trailer pic.twitter.com/QPp7Jh7mWB— Joe 🏳️🌈 (@JoePassmore) July 18, 2019
Кто-то предположил, что кошки должны напоминать Гермиону Грейнджер из второго фильма о Гарри Поттере. "Все кошки должны были бы выглядеть как Гермиона после глотка оборотного зелья. И вы все это знаете", - указала bethfrombackrow.
All the cats should have looked like Hermione post-botched polyjuice potion and you all know it pic.twitter.com/pOPC4fPMkF— Not Brit (@bethfrombackrow) July 19, 2019
July 19, 2019
Дата выхода фильма "Кошки" назначена на 20 декабря этого года.