"То, что мерещится при сонном параличе": вышел трейлер к мюзиклу "Кошки"

Реакция на трейлер оказалась совсем неоднозначной - пользователей соцсетей удивили кошки с человеческими лицами, которые ходят на двух ногах, танцуют и поют на фоне городских свалок.

В фильме играют певица Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн Маккелен, Ребел Уилсон, балерина Франческа Хейуард и телеведущий Джейм Корден. Режиссером экранизации мюзикла является Том Хупер, он снимал и фильм "Король говорит!". Между тем одним из исполнительных продюсеров кошек выступил Стивен Спилберг.

Многие отметили, что из-за компьютерной графики актеры фильма выглядят странно и немного отталкивающе. На самом деле, при просмотре трейлера действительно возникает ощущение дискомфорта.

Пользователи соцсетей не оставили трейлер "Кошек" без внимания и тут же принялись высмеивать ролик.

"Джеймс Корден в трейлере "Кошек" это то, что мне мерещится при сонном параличе", - написала одна девушка.

james corden in the cats trailer is what i see when i have sleep paralysis pic.twitter.com/xyA95f8kPs — 🌻pip🌻 (@pip_cowan) July 19, 2019

"Трейлер "Кошек" выглядит вот так", - отметила другая, прикрепив видео.

the cats movie be like pic.twitter.com/wpgj2bcLng — em 💕 (@westendmusicaI) July 19, 2019

Некоторым стало весьма неуютно от вида Джуди Денч в фильме. "Терапевт: Джуди Денч в образе кошки ненастоящая, она не может тебе навредить", - подчеркнул еще один пользователь.

therapist: judi dench as a cat isn’t real she can’t hurt you

judi dench as a cat: pic.twitter.com/1cLqmS22xO — raya (@wewritelettrs) July 18, 2019

"Не могу поверить, что трейлер к "Кошкам" страшнее трейлера к "Оно"", - написал парень под ником Joe Passmore.

I can't believe the Cats trailer is scarier than the IT trailer pic.twitter.com/QPp7Jh7mWB — Joe 🏳️‍🌈 (@JoePassmore) July 18, 2019

Кто-то предположил, что кошки должны напоминать Гермиону Грейнджер из второго фильма о Гарри Поттере. "Все кошки должны были бы выглядеть как Гермиона после глотка оборотного зелья. И вы все это знаете", - указала bethfrombackrow.

All the cats should have looked like Hermione post-botched polyjuice potion and you all know it pic.twitter.com/pOPC4fPMkF — Not Brit (@bethfrombackrow) July 19, 2019