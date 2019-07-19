Пт, 19.07.2019
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"То, что мерещится при сонном параличе": вышел трейлер к мюзиклу "Кошки"
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Джуди Денч в трейлере к мюзиклу "Кошки"

ФОТО: Скриншот с youTube

В пятницу, 19 июля, студия Universal Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Кошки", который должен выйти в прокат в этом году. Кинокартина представляет собой экранизацию знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. 

Реакция на трейлер оказалась совсем неоднозначной  - пользователей соцсетей удивили кошки с человеческими лицами, которые ходят на двух ногах, танцуют и поют на фоне городских свалок.

В фильме играют певица Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн Маккелен, Ребел Уилсон, балерина Франческа Хейуард и телеведущий Джейм Корден. Режиссером экранизации мюзикла является Том Хупер, он снимал и фильм "Король говорит!". Между тем одним из исполнительных продюсеров кошек выступил Стивен Спилберг.

Многие отметили, что из-за компьютерной графики актеры фильма выглядят странно и немного отталкивающе. На самом деле, при просмотре трейлера действительно возникает ощущение дискомфорта. 

Пользователи соцсетей не оставили трейлер "Кошек" без внимания и тут же принялись высмеивать ролик.

"Джеймс Корден в трейлере "Кошек" это то, что мне мерещится при сонном параличе", - написала одна девушка.

"Трейлер "Кошек" выглядит вот так", - отметила другая, прикрепив видео.

Некоторым стало весьма неуютно от вида Джуди Денч в фильме. "Терапевт: Джуди Денч в образе кошки ненастоящая, она не может тебе навредить", - подчеркнул еще один пользователь.

"Не могу поверить, что трейлер к "Кошкам" страшнее трейлера к "Оно"", - написал парень под ником Joe Passmore.

Кто-то предположил, что кошки должны напоминать Гермиону Грейнджер из второго фильма о Гарри Поттере. "Все кошки должны были бы выглядеть как Гермиона после глотка оборотного зелья. И вы все это знаете", - указала bethfrombackrow.

Дата выхода фильма "Кошки" назначена на 20 декабря этого года.

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