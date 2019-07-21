Вс, 21.07.2019
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  • Нино Катамадзе, заявившая о прекращении гастролей в Россию, дала краткое интервью Русскому TVNET

Нино Катамадзе, заявившая о прекращении гастролей в Россию, дала краткое интервью Русскому TVNET

Нино Катамадзе

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе стала гостьей фестиваля Лаймы Вайкуле. Русский TVNET смог немного пообщаться с артисткой. 

Нино Катамадзе не только полагает, что Лайма Вайкуле находится вне политики. Артистка также считает фестиваль Laima Rendezvous Jurmala - это место для встречи, где можно поговорить и признаться в любви. 

"Лайма делает тот творческий шаг, который подразумевает, что искусство - это не только отношение, а возможность сотворить настоящее", - поясняет исполнительница.  

Катамадзе считает, что "у любой музыки, которая есть на свете есть свой слушатель". Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala дает возможность увидеть зрителей разных жанров. 

Артистка не исключает, что в будущем возможны и необычные дуэты. 

"Я насчет дуэтов осторожничаю. Моя форма музыки свободная. Если будет так, что мы сможем с кем-то свободно дышать, то я, с удовольствием", - отметила она. 

Видео: Интервью с Нино Катамадзе

Нино Катамадзе и бэнд Insight обрели известность по щелчку пальцев - без наращивания оборотов, расширения горизонтов, смены состава, и частых ротаций. Пожалуй, без ротаций вообще. Дебютная пластинка (Black, 2006) обозначила размах такого масштаба, что лишила слов даже скептиков.

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