Нино Катамадзе, заявившая о прекращении гастролей в Россию, дала краткое интервью Русскому TVNET

Нино Катамадзе не только полагает, что Лайма Вайкуле находится вне политики. Артистка также считает фестиваль Laima Rendezvous Jurmala - это место для встречи, где можно поговорить и признаться в любви.

"Лайма делает тот творческий шаг, который подразумевает, что искусство - это не только отношение, а возможность сотворить настоящее", - поясняет исполнительница.

Катамадзе считает, что "у любой музыки, которая есть на свете есть свой слушатель". Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala дает возможность увидеть зрителей разных жанров.

Артистка не исключает, что в будущем возможны и необычные дуэты.

"Я насчет дуэтов осторожничаю. Моя форма музыки свободная. Если будет так, что мы сможем с кем-то свободно дышать, то я, с удовольствием", - отметила она.

Видео: Интервью с Нино Катамадзе