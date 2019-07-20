Видео: 13 лет назад на популярного артиста набросились с ножом, но виновника стали искать только сейчас

Недавно в российских СМИ появилось сообщение, что на фестивале "Славянский базар" на Александра Панайотова напал неадекватный поклонник с ножом в руке.

Русский TVNET выяснил, что, оказывается, этот случай произошел более 13-14 лет назад.

"Я просто рассказывал случай, а теперь мне звонят из Беларуси. Говорят, что хотят завести дело, на человека, которого я даже не знаю как зовут...

Видимо узнали про эту ситуацию и президент сказал: "Разобраться!". И теперь они пытаются разобраться", - смеясь сказал Александр.

"Это было более 12 лет назад. Ничего такого больше не происходило и сейчас все мирно и благополучно", - подчеркивает артист.

ФОТО: Русский TVNET/ Apollo

В этом году в рамках "Славянского базара" у Александра Панайотова был сольный концерт, который прошел невероятно душевно. Кроме того, певец не смог сдержать эмоций от восхищения Юрмалой.

"Как я люблю сюда приезжать, вы не представляете!", - воодушевленно сказал Александр.

Он объяснил, что в Юрмале чувствует себя как в раю.

"Это абсолютно мой климат. Абсолютно моя атмосфера. Мое море. Уникальный город...", - признался певец.

Александр Панайотов также отметил, что конечно хозяйка фестиваля во главе всего. Именно Лайма Вайкуле задает тон, настроение и стиль.

"В этом она уникальна, и в этом уникальность фестиваля", - отметил он.

Артист также выразил благодарность, что у него есть уникальная возможность вот уже в третий раз выступать на таком грандиозном мероприятии.

Видео: Интервью с Александром Панайотовым