Видео: 13 лет назад на популярного артиста набросились с ножом, но виновника стали искать только сейчас

Русский TVNET смог побывать на репетиции фестиваля Laima Rendezvous Jurmala и пообщаться с популярным исполнителем и финалистом шоу "Голос-5" Александром Панайотовым. Певец рассказал про историю с безумным фанатом, который напал на него с ножом, а также поделился своими впечатлениями о Юрмале и Лайме Вайкуле.
Недавно в российских СМИ появилось сообщение, что на фестивале "Славянский базар" на Александра Панайотова напал неадекватный поклонник с ножом в руке.
Русский TVNET выяснил, что, оказывается, этот случай произошел более 13-14 лет назад.
"Я просто рассказывал случай, а теперь мне звонят из Беларуси. Говорят, что хотят завести дело, на человека, которого я даже не знаю как зовут...
Видимо узнали про эту ситуацию и президент сказал: "Разобраться!". И теперь они пытаются разобраться", - смеясь сказал Александр.
"Это было более 12 лет назад. Ничего такого больше не происходило и сейчас все мирно и благополучно", - подчеркивает артист.
В этом году в рамках "Славянского базара" у Александра Панайотова был сольный концерт, который прошел невероятно душевно. Кроме того, певец не смог сдержать эмоций от восхищения Юрмалой.
"Как я люблю сюда приезжать, вы не представляете!", - воодушевленно сказал Александр.
Он объяснил, что в Юрмале чувствует себя как в раю.
"Это абсолютно мой климат. Абсолютно моя атмосфера. Мое море. Уникальный город...", - признался певец.
Александр Панайотов также отметил, что конечно хозяйка фестиваля во главе всего. Именно Лайма Вайкуле задает тон, настроение и стиль.
"В этом она уникальна, и в этом уникальность фестиваля", - отметил он.
Артист также выразил благодарность, что у него есть уникальная возможность вот уже в третий раз выступать на таком грандиозном мероприятии.
Видео: Интервью с Александром Панайотовым
Александр Панайотов - российский и украинский певец, композитор и финалист шоу "Голос-5". В 2003 году занял второе место на конкурсе "Народный артист" и подписал контракт на 7 лет с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. В рамках сотрудничества с компанией FBI Music записал два альбома: "Леди дождя" (2006) и "Формула любви" (2010). С 2011 года является независимым артистом.