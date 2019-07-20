Латвиец на задержанном иранском судне - старший помощник капитана

Работающий на задержанном иранскими властями британском танкере Stena Impero латвийский подданный является старшим помощником капитана, сообщила специалист по общественным отношениям Латвийской морской администрации Сарма Кочане.
Мужчина родился в 1978 году.
Кочане рассказала, что компания по укомплектованию судовых команд "Ultramarine", которая занимается трудоустройством моряков, поддерживает контакты с семьей старшего помощника и с Министерством иностранных дел, которое занимается освобождением моряка.
По словам представителя морской администрации, латвийские морские офицеры высоко котируются на международном рынке труда.
МИД Латвии подтверждает, что иранские власти 19 июля в Ормузском проливе задержали судно Stena Impero, ходящее под британским флагом, и на судне находится латвийский подданный.