Сб, 20.07.2019
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Латвиец на задержанном иранском судне - старший помощник капитана

Море. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Работающий на задержанном иранскими властями британском танкере Stena Impero латвийский подданный является старшим помощником капитана, сообщила специалист по общественным отношениям Латвийской морской администрации Сарма Кочане.

Мужчина родился в 1978 году.

Кочане рассказала, что компания по укомплектованию судовых команд "Ultramarine", которая занимается трудоустройством моряков, поддерживает контакты с семьей старшего помощника и с Министерством иностранных дел, которое занимается освобождением моряка.

По словам представителя морской администрации, латвийские морские офицеры высоко котируются на международном рынке труда.

МИД Латвии подтверждает, что иранские власти 19 июля в Ормузском проливе задержали судно Stena Impero, ходящее под британским флагом, и на судне находится латвийский подданный.

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