Сб, 20.07.2019
О задержании Ивана я узнала второй. Я не помню никаких эмоций. Я запретила себе любые эмоции. Я за всю эту неделю даже поплакать не могла. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"
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Знаменитый дизайнер Эли Сааб устроил сыну роскошную трехдневную свадьбу

ФОТО: instagram.com/annaharnews/

55-летний ливанский дизайнер Эли Сааб устроил своему сыну пышную свадьбу, которая длилась три дня. Эли Сааб-младший женился на Кристине Мурад.

Известный модельер Эли Сааб, платья которого приобретают такие звезды как Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли, Кендалл Дженнер и многие другие, устроил для своего сына роскошное празднование. Эли Сааб-младший женился на ослепительной красавице Кристине Мурад. Пара расписалась еще 18 июля в Ливане, однако торжество длилось три дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأخيراً، تمّ زفاف كريستين مراد من إيلي صعب الإبن في الصرح البطريركي بمباركة من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وتألّقت العروس بفستان بقصّة الأميرات، باللون الأبيض المطعّم بخيوط من الفضة. وتدلت سلاسل من عنقها لتتصل بالفستان المتميِّز بتنورته المنفوخة والنقاب الطويل الذي حوّلها إلى سندريلا في يومها المنشود. يشار الى ان منزل إيلي صعب في فقرا يحتضن اليوم الثالث من ليالي الزفاف، بلمسة فريدة بين الطبيعة والسماء، وهناك سيستمتع المدعوون بمشاهدة غروب رائع، ويرفعون الأنخاب لقصّة حبّ جميلة تكلّلت بالزواج. #لبنان #ايلي_صعب #eliesaabjr #eliesaab #eliesaabjunior #eliekika #annaharmediacorp #annahar #annaharnewspaper @eliesaabbridal @eliesaabworld @eliesjr @bassamfattouh @wassimmorkos @annaharlifestyle

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Церемония бракосочетания проходила в Le Plateau de Bakish, известном эко-поселке. Помимо этого, семья Эли Сааба приняла решение провести отдельное празднование в богатом поместье семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللقطات الأولى من زفاف إيلي جونيور صعب وكريستينا مراد... العروس كالأميرات! تألّقت العروس بفستان بقصّة الأميرات، باللون الأبيض المطعّم بخيوط من الفضة. وتدلت سلاسل من عنقها لتتصل بالفستان المتميِّز بتنورته المنفوخة والنقاب الطويل الذي حوّلها إلى سندريلا في يومها المنشود. وتزينت العروس بأقراط ماسيّة من نوع drop earrings لتضفي وهجاً ملوكياً على طلتها الساحرة. (تصوير @parazarme) #eliekika #eliesaabjr #eliesaab #eliesaabjunior #wedding #love #happiness #annaharmediacorp #annahar #annaharnewspaper @eliesaabbridal @eliesaabworld @bassamfattouh @wassimmorkos @eliesjr @kikamourad

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Невеста блистала на церемонии в шикарном белоснежном наряде Elie Saab Haute Couture.

А вчера вечером в Бейруте прошла грандиозная вечеринка с огромным тортом, выступлением музыкантов, а также танцами, которые длились до самого утра. Среди тех, кто спешил поздравить молодоженов, оказалась и россиянка Алла Вербер. Женщина давно дружит с популярным модельером, и получила приглашение на праздник. 

В течение празднования невеста смогла примерить несколько подвенечных образов, которые являются творениями ее известного свекра. Люди были восторге от декорированного золотистым кружевом наряда миссис Эли Сааб.

"Платье просто бомба!", "Невеста красавица", "Обалденный наряд, очень красиво", - писали пользователи Сети. 

Видео: Модный дизайнер Эли Сааб устроил сыну шикарную трехдневную свадьбу

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