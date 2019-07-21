Вс, 21.07.2019
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  • Стиль гостей 3-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: от секси-мини до элегантности в пол

Стиль гостей 3-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: от секси-мини до элегантности в пол
Фото

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Очередным потрясающим концертом накануне вечером, 20 июля, завершился третий день международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019. на который собрались многочисленные гости - известные в обществе персоны и просто ценители музыки.

Смотрите, как они были одеты в этот солнечный летний вечер - чего только не увидите!

Провокационные мини, сдержанная классика, роскошные платья в пол, элегантные костюмы, стильные комбинезоны, эффектные головные уборы, аксессуары и даже немного меха. А еще - вся палитра цветов, модные принты и просто парад обуви на любой вкус...

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Галерея: Стиль гостей третьего дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019

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