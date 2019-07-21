Стиль гостей 3-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: от секси-мини до элегантности в пол
Очередным потрясающим концертом накануне вечером, 20 июля, завершился третий день международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019. на который собрались многочисленные гости - известные в обществе персоны и просто ценители музыки.
Смотрите, как они были одеты в этот солнечный летний вечер - чего только не увидите!
Провокационные мини, сдержанная классика, роскошные платья в пол, элегантные костюмы, стильные комбинезоны, эффектные головные уборы, аксессуары и даже немного меха. А еще - вся палитра цветов, модные принты и просто парад обуви на любой вкус...
Галерея: Стиль гостей третьего дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019