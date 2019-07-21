"Зелениалы" идут! Чего ждать от парламентских выборов в Украине?

За три месяца до этого Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав 73% голосов избирателей.

Вступая в должность, Зеленский ждал борьбы с "враждебным парламентом, но ожидается, что после выборов ситуация станет совсем иной - прогнозируется, что партия Зеленского "Слуга народа" соберет 40-50% голосов, сообщает Euronews.

Партия использует то, что украинцам надоели политики старой закалки. Большая часть кандидатов от партии "Слуга народа" - новички, часть из которых была выбрана в результате процесса, похожего на шоу.

После избрания Зеленский принял прозападный курс и пообещал экономические реформы, однако его критикуют за связи с олигархом Игорем Коломойским, телеканал которого показывал сериал Зеленского "Слуга народа".

Главный противник названном именем сериала партии - прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь", которой прогнозируют до 13% голосов избирателей, главным образом, из восточных и южных районов Украины. Политическая сила обещает улучшить отношения с Россией, а разрушенные конфликтами восточные регионы объявить автономией.

Опросы свидетельствуют, что 8-10% голосов избирателей может получить и партия экс-президента Петра Порошенко "Солидарность", а партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7-9% голосов. Зеленский, Порошенко и Тимошенко были главными противниками в борьбе за должность президента.

Около 8% голосов может получить партия "Голос", которую в мае создал украинский музыканет Святослав Вакарчук из группы "Okean Elzy".

Если в реальности голоса так и разделятся, то из парламента будут подвинуты несколько партий, в том числе крайне правая Радикальная партия и несколько левых политических сил.

"Зелениалы" идут!

Эти выборы обрисовали смену политических поколений в политическом пейзаже Украины, они также дают Зеленскому неведанное ранее политическое доминирование, пишет исследовательский центр "Atlantic Council".

Политические комментаторы уже окрестили кандидатов от партии Зеленского - политических активистов, предпринимателей и просто компании популярных людей с несколькими опытными политиками - "зелениалами", которые в следующие пять лет будут диктовать тон в политике Украины.

Оптимисты смотрят на это как на новую эру, которая может фундаментально изменить довольно "грязную" политическую кухню Украины. В свою очередь пессимисты феномен Зеленского характеризуют как демонстрацию гениальной и оппортунистической работы политтехнологами.

Какой бы вариант не оказался в итоге более правдивым, большое число "зелениалов" в парламенте Украины вызывает беспокойство, так как по многим вопросам внутри партии может начаться столкновение мнений.

"Atlantic Council" указывает, что "Слуге народа" может быть сложно найти коалиционных партнеров. Политические взгляды Зеленского диаметрально противоположны тем, что выражает прокремлевская "Оппозиционная платформа", кроме того, от сотрудничества могут отказаться потерпевшие тяжелое поражение партии Порошенко и Тимошенко.

Один из возможных вариантов - "коалиция артистов-исполнителей". В частности, партии Зеленского и Вакарчука вместе могут набрать более 50% голосов. Коалиция двух политиков-знаменитостей - это для украинской политики будет чем-то невиданным.

Однако прогнозируемые достижения партий Зеленского и в меньше мере и Вакарчука показывают, что украинские избиратели чувствуют обман со стороны старых политиков и хотят видеть новые веяния и "аутсайдеров" на политической сцене.

Крупнейший проигравший - Путин

"Atlantic Council" указывает - крупнейшим проигравшим на выборах в Украине может оказаться президент России Владимир Путин.

До событий 2014 года прокремлевские политические силы оказывали на Украине большую поддержку: семь лет назад прокремлевски настроенные партии получили на парламентских выборах более 50% голосов и создали коалицию.

Сейчас единственной прокремлевской партии не прогнозируют более 13% голосов.

И на прошедших в апреле президентских выборах дружественным России партиям не повезло.