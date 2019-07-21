"Вечная классика, зажигательные танцы и чувственный шансон": В Юрмале прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019

Открывая вечер, создательница фестиваля Лайма Вайкуле отметила, что "Рандеву" отличается от других тем, что борется за живой звук, а это не так просто.

"Это уникальный, штучный продукт. То, что в скором времени будет уже сложно найти. Наш ансамбль - лучшие музыканты, настоящие профессионалы", - подчеркнула Лайма.

В этот вечер виртуозы вокала группа FRAMEST исполнила песню Moaning, после чего на сцену поднялась солистка Большого театра Анна Аглатова - оперное открытие последнего времени. Представительница высокого искусства исполнила "Вокализ" Сергея Рахманинова, шлягер Барбары Стрейзанд Woman in love, и песню "Вечная любовь" Шарля Азнавура.

ФОТО: Ритварс Станкевичс/ пресс-фото

Роберто Кель Торрес продолжил вечер исполнением легендарного Besame Mucho, а обладательница уникального голоса певица из Израиля NOA, приехавшая в Латвию впервые по приглашению Лаймы, проникновенно спела песни Michaela, Uri, Little Loving и Ave Maria.

Прославленный украинский Freedom Ballet и популярный латвийский певец Янис Стибелис выступили с номером на песню Стибелиса "Optimists".

ФОТО: Ритварс Станкевичс/ пресс-фото

"Новый любимчик Лаймы", как представил Бусулис звезду танцевальной музыки из Украины по имени Monatik, исполнил с командой своих танцоров песню "LOVE IT ритм" и попурри на свои хиты в сопровождении балета Freedom.

Tomas N’evergreen спел сольно, а потом и песню "Ай-яй-яй" в дуэте с Лаймой.

Второе отделение открыли Вайкуле и Янис Стибелис песней на музыку маэстро Раймонда Паулса Laternu stunda, после чего "хулиганы классической музыки" группа DAGAMBA вызвали настоящие овации, исполнив авторскую хард-рок-аранжировку "Черного Лебедя" Чайковского.

Популярный певец Маркус Рива продолжил программу с песней "Свадхистана", а белорусская звезда Uzari не стал нарушать традицию исполнения песен на родном языке, спев "Падман".

Далее Бусулис анонсировал "певицу, которая вчера покорила его сердце", и благодаря которой он "почувствовал себя человеком" - блистательную Нино Катамадзе, одну из хедлайнеров фестиваля.

Катамадзе спела "Серенаду" Рамишвили, "Песню почтальона" Торазде и Грузинского, и Olei своего авторства.

Казахстанский композитор и автор-исполнитель Еркеш Шакеев - автор хитов группы А-Studio - спел "Нелюбимая" и "Между нами".

Молодая латвийская певица Patrisha выступила с песней Visu un vēl vairāk, Интарс Бусулис спел "Красиво", после чего на сцену вышла "Королева шансона" Любовь Успенская, произведшая настоящий фурор.

Успенская пела песни "Гитара", "К единственному, нежному", "Пропадаю я" и "Карусель".

ФОТО: Ритварс Станкевичс/ пресс-фото

Вечер заканчивали неповторимая Лайма Вайкуле и Freedom Ballet с хореографической постановкой "Мой муз", и общий финал артистов с композицией "Рандеву".

Напомним, 22 июня - завершающий день фестиваля, грандиозный Gala-концерт.